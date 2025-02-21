Trump: 'ABD'nin En Büyük Deregülasyon Kampanyasını Başlattık'

Trump, Deregülasyon ve Vergi İndirimleri Üzerine Açıklamalarda Bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, görevinin ilk ayında gerçekleştirdiği deregülasyon kampanyasıyla ülkenin imajını daha da yükseltmeyi amaçladıklarını ifade etti. Cumhuriyetçi Valiler Birliği toplantısında konuşan Trump, 20 Ocak'ta başlayan ikinci başkanlık döneminin ilk ayını değerlendirdi.

Deregülasyon ve Hükümetin Küçültülmesi

Trump, federal hükümette köklü değişiklikler yapıldığını vurguladı. Birçok yeni düzenleme ile hükümetin denetimini artırarak, gereksiz harcamaların azaltılmasına odaklandıklarını belirtti. Elon Musk ile bu süreci devam ettireceklerini kaydederek, “Her bir yeni düzenleme için ABD tarihindeki en büyük deregülasyon kampanyasını başlattık” dedi.

Ticaret Politikaları ve Gümrük Vergileri

Trump, “ABD tekrar bir gümrük vergisi ülkesine dönecek ve ticaret yaptığımız ülkelere şu anki gümrük vergileri uygulanacak” ifadelerini kullanarak, Amerika'yı yeniden zengin yapma hedefini dile getirdi. Ayrıca, vergi indirimleri ile beraber, eyalet vergilerini de dahil ettiğinde indirim oranının %41'den %21'e düşürüldüğünü belirtti.

Fort Knox Teftişi

ABD'nin altın rezervlerinin tutulduğu Fort Knox hakkında konuşan Trump, orada saklanan altın miktarını merak ettiğini ve teftiş edeceklerini açıkladı. “Fort Knox’ta 400 ton altın olduğu söyleniyor, bu çok fazla” şeklinde konuştu.

Medya Eleştirileri ve Sınır Güvenliği

Trump, konuşmasında Associated Press haber ajansına yüklenerek, “Radikal sol bir kuruluş olan AP, hepimize kötü davranıyor” ifadelerini kullandı. Sınır güvenliği hakkında da açıklamalarda bulunan Trump, ulusal acil durum ilan ettiklerini ve bu bölgeye çok sayıda asker gönderdiklerini duyurdu.

Enerji Fiyatları ve Yeşil Enerji Eleştirileri

ABD’deki enflasyonu düşürmek için enerji fiyatları üzerine yoğunlaştıklarını ifade eden Trump, “Enerji fiyatlarını aşağı çekebilirsek, her şey düşecektir” dedi ve “yeşil enerji” başlığını “büyük bir dolandırıcılık” olarak tanımladı.

Panama Kanalı Değerlendirmesi

Trump, eski Başkan Jimmy Carter'ın Panama Kanalı’nı 1 dolar karşılığında devrettiğini belirterek, “Bu kanalı geri almak zorundayız” ifadesini kullandı. Panama Kanalı'nın, ülkede inşa edilen en maliyetli yapı olduğunu savundu.

Son olarak, Paris İklim Anlaşması çerçevesinde Amerika'nın 1 trilyon dolar harcadığını ve Çin ile Rusya'nın buna katkı sağlamadığını hatırlatan Trump, BRICS ülkeleri üzerine de yorumda bulunarak, bu ülkelere yüksek tarife uygulayacaklarını açıkladı.