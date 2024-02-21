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AB ülkeleri arasında anlaşma sağlandı: Rusya'ya 13. yaptırım paketi geliyor

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının iki yılını doldurduğu 24 Şubat’ta, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Rusya’ya karşı 13. yaptırım paketini resmen kabul edecek. Bu pakette, yaklaşık 200 kurum ve bireyin yaptırım listesine dahil edileceği bildirildi. AB ülkeleri, bu konuda ilkeler bazında mutabık kaldı.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 16:50
AB ülkeleri arasında anlaşma sağlandı: Rusya'ya 13. yaptırım paketi geliyor

Belçika, AB Dönem Başkanı olarak sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam eden Rusya’ya karşı 13. yaptırım paketinin ilkeleri konusunda AB ülkelerinin büyükelçilerinin mutabakat sağladığı bildirildi.

AB, Rusya’ya karşı onaylayacağı 13. yaptırım paketinin kapsamının çok geniş olacağını duyurdu. Bu paket, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ikinci yılında, 24 Şubat’ta resmen kabul edilecek. Pakette, yaklaşık 200 kurum ve şahsın yaptırım uygulanacaklar listesine katılacağı bildirildi.

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