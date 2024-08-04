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AB Üyesi Ülkelerden Venezuela'ya Şeffaflık Çağrısı

Hollanda, Fransa, İtalya, Almanya, İspanya, Polonya ve Portekiz, Venezuela'daki seçim sonuçları için şeffaflık istedi.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 01:59
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 01:59
AB Üyesi Ülkelerden Venezuela'ya Şeffaflık Çağrısı

AB Üyesi 7 Ülke, Venezuela Seçimlerine Dair Şeffaflık İstedi

Hollanda, Fransa, İtalya, Almanya, İspanya, Polonya ve Portekiz, Venezuela'da gerçekleşen son cumhurbaşkanı seçimleri sonrası, şeffaflık çağrısında bulundu. Ortak bir yazılı açıklama yapan bu yedi ülke, seçim sürecine dair endişelerini dile getirdi.

Venezuela'daki Seçim Sonrası Gelişmeler

Açıklamada, Venezuela makamlarının tüm sayım döküm cetvellerini kamuoyuna sunması ve muhalefetin hile iddialarını ciddiyetle ele alması gerektiği vurgulandı. "Bu süreçte başta siyasi liderler olmak üzere tüm Venezuelalıların haklarına saygı gösterilmelidir," ifadesiyle Venezuela yönetimine önemli bir mesaj iletildi.

Protestoculara İtidallik Çağrısı

Protesto gösterilerine yönelik tutuklama ve şiddetin kınandığı açıklamada, "Venezuela halkının iradesine, barışçıl protesto hakkına ve toplanma özgürlüğüne saygı gösterilmelidir," ifadeleri yer aldı. Ülkelerin, gelişmeleri yakından takip edeceği ve Venezuela halkının demokrasi ile barış talebini desteklemeye devam edeceği belirtildi.

Venezuela'daki Seçimlerin Detayları

Venezuela'da 28 Temmuz'da yapılan devlet başkanlığı seçiminde, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oy oranıyla üçüncü kez seçimi kazanmıştı. Ancak, 29 Temmuz'da muhalefet, Seçim Konseyinin verilerinin doğruluğunu sorgulayarak sonuçların manipüle edildiğini belirtti.

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