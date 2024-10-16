AB ve KİK Liderleri Brüksel'de Tarihi Zirvede Buluştu

AB-KİK Zirvesi Brüksel'de Başladı

Avrupa Birliği (AB) ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin liderleri, Brüksel'de "Barış ve Refah İçin Stratejik Ortaklık" başlığı altında ilk zirve toplantısını gerçekleştirdi.

Katılımcılar ve Amaçlar

Zirveye 27 AB üyesi ülkenin liderlerinin yanı sıra, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman ve Kuveyt liderleri katıldı.

Önemli Mesajlar

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani zirvenin eş başkanlığını üstlendi. Michel, zirvenin "güçlü bir mesaj" iletmek amacıyla yapıldığını belirterek, "AB ve KİK, 21. yüzyıla uygun bir stratejik ortaklık kurmaya kararlıdır," dedi.

Barış ve İstikrar Vurgusu

Michel, Orta Doğu, Ukrayna ve Sudan’daki çatışmaların küresel istikrarı tehdit ettiğine dikkati çekerek, "Bu krizler büyük insani acılara yol açtı. Daha kararlı bir yaklaşım benimsemeliyiz" dedi.

İşbirliği ve Diplomasi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, zirvenin stratejik bir ortaklık seviyesine ulaşmasını ve iki bölge arasında azami işbirliği amacı taşıdığını aktardı. "Tarihi bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Birlikte çalışarak olumlu ve sonuç odaklı bir ortaklık geliştirmek istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, Gazze ve Lübnan’daki durumları ele alarak, ateşkes için acil diplomasi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, iki bölge arasında yenilenebilir enerji ve temiz hidrojen gibi alanlarda işbirliğinin artacağına da dikkat çekti.

Avrupa Birliği (AB) ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin liderleri, Brüksel'de ilk zirve toplantısı için bir araya geldi. Brüksel'de "Barış ve Refah İçin Stratejik Ortaklık" başlığıyla yapılan ilk zirveye 27 AB üyesi ülkenin lideri, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman ve Kuveyt'in liderleri katılıyor.

Avrupa Birliği (AB) ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin liderleri, Brüksel'de ilk zirve toplantısı için bir araya geldi. Brüksel'de "Barış ve Refah İçin Stratejik Ortaklık" başlığıyla yapılan ilk zirveye 27 AB üyesi ülkenin lideri, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman ve Kuveyt'in liderleri katılıyor.

Avrupa Birliği (AB) ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin liderleri, Brüksel'de ilk zirve toplantısı için bir araya geldi. Brüksel'de "Barış ve Refah İçin Stratejik Ortaklık" başlığıyla yapılan ilk zirveye 27 AB üyesi ülkenin lideri, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman ve Kuveyt'in liderleri katılıyor.

Avrupa Birliği (AB) ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin liderleri, Brüksel'de ilk zirve toplantısı için bir araya geldi. Brüksel'de "Barış ve Refah İçin Stratejik Ortaklık" başlığıyla yapılan ilk zirveye 27 AB üyesi ülkenin lideri, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman ve Kuveyt'in liderleri katılıyor.

Avrupa Birliği (AB) ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin liderleri, Brüksel'de ilk zirve toplantısı için bir araya geldi. Brüksel'de "Barış ve Refah İçin Stratejik Ortaklık" başlığıyla yapılan ilk zirveye 27 AB üyesi ülkenin lideri, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman ve Kuveyt'in liderleri katılıyor.

Avrupa Birliği (AB) ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin liderleri, Brüksel'de ilk zirve toplantısı için bir araya geldi. Brüksel'de "Barış ve Refah İçin Stratejik Ortaklık" başlığıyla yapılan ilk zirveye 27 AB üyesi ülkenin lideri, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman ve Kuveyt'in liderleri katılıyor.

Avrupa Birliği (AB) ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin liderleri, Brüksel'de ilk zirve toplantısı için bir araya geldi. Brüksel'de "Barış ve Refah İçin Stratejik Ortaklık" başlığıyla yapılan ilk zirveye 27 AB üyesi ülkenin lideri, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman ve Kuveyt'in liderleri katılıyor.

Avrupa Birliği (AB) ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin liderleri, Brüksel'de ilk zirve toplantısı için bir araya geldi. Brüksel'de "Barış ve Refah İçin Stratejik Ortaklık" başlığıyla yapılan ilk zirveye 27 AB üyesi ülkenin lideri, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman ve Kuveyt'in liderleri katılıyor.