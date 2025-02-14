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AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas: Barış İçin Ukrayna ve AB'nin Masada Olması Gerekli

Kaja Kallas, barışın sağlanabilmesi için hem Ukrayna hem de AB'nin müzakerelerde yer alması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 22:36
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 22:36
AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas: Barış İçin Ukrayna ve AB'nin Masada Olması Gerekli

AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'tan Önemli Açıklamalar

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için gerçekleştirilecek görüşmelere Ukrayna ve AB tarafının dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Kallas, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, "Herhangi bir anlaşmanın işe yarayabilmesi için Ukraynalılar tarafından kabul edilmesi gerekiyor" dedi.

Barış İçin Doğru Adımlar Atılmalı

Kallas, görüşmelerin içeriğinin belirsizliğine dikkat çekerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barışa niyetli olmadığını savundu. Kallas, "Eğer barış istiyorsa, Ukrayna'yı bombalamayı bırakabilirdi. Ancak bunu yapmıyor," diye ifade etti.

ABD'nin Rolü ve Uluslararası Tehditler

Kallas, ABD'nin uluslararası taahhütlerinden çekilmesi durumunda AB'nin bu boşluğu dolduramayacağını, ancak stratejik alanlarda üzerlerine düşen görevleri yerine getirme arzularını dile getirdi. Ayrıca, ABD'li yetkililerle olan görüşmelerinin olumlu geçtiğini vurguladı.

Ukrayna'nın Güvenlik Garantileri

Kallas, Ukrayna'nın güvenliğinin en güçlü şekilde NATO üyeliği ile sağlanabileceğini belirterek, "NATO üyeliği en ucuz güvenlik garantisidir çünkü Rusya'yı caydırıyor" dedi. Ukrayna'nın nükleer silahların imha edilmesi karşılığında güvenlik garantileri almasına da eleştiride bulunarak, ABD'nin söz konusu garantilerin gerçekliği hakkında sorgulayıcı birçok soru doğurduğunu ifade etti.

Müttefiklerle Ortak Çalışma Vurgusu

Kallas, müttefikleri ile birlikte çalışmanın önemine de değinerek, "Bizi iç politikadaki sorunlarla yalnız bırakmayın, ama Rusya'nın tehdidi karşısında beraber hareket etmeliyiz" dedi.

AB'nin >Ukrayna'ya olan desteğinin süreceğini vurgulayan Kallas, güvenlik garantilerini sağlayacak tüm ülkelerin açık bir şekilde soruları cevaplaması gerektiğinin altını çizdi.

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