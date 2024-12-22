AB Yüksek Temsilcisi Kallas: İstikrar ve Barış Göçü Önlemede Anahtar

AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'tan Önemli Açıklamalar

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, büyük ölçekli göç akınlarını önlemenin yolunun menşe ülkelerde istikrar ve barışın teşvik edilmesi olduğunu söyledi. Kallas, bu açıklamayı Finlandiya'da düzenlenen gayriresmi bir toplantı sonrası gerçekleştirdi.

Toplantının Gündemi: Savunma ve Güvenlik

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile ortak basın toplantısında konuşan Kallas, toplantının ana gündem maddesinin savunma olduğunu ifade etti. Avrupa'nın güvenlik endişelerinin farklılık gösterdiğini ancak bu endişelerin ele alınmasında kolektif eylemin kritik olduğunu vurguladı.

Rusya'nın Tehditleri ve Acil Eylem Çağrısı

Kallas, Rusya'nın kıtanın istikrarına yönelik doğrudan bir tehdit teşkil ettiğini belirterek, Avrupa'nın savunma kabiliyetlerini güçlendirmek için acil ve birleşik bir eyleme ihtiyaç olduğunu ifade etti. "Güvenlikle ilgili endişelerimizin üstesinden savunmaya daha fazla yatırım yaparak gelebiliriz" diyen Kallas, doğabilecek istikrarsızlıkların önüne geçmek için harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Krizlere Karşı Önceden Önlem Alma Çabası

Kallas, savunmaya ilişkin kararların barışçıl zamanlarda alınması gerektiğine dikkat çekerek, krizlerin ortaya çıkmasını beklemenin Avrupa'yı "hazırlıksız bırakabileceği" uyarısında bulundu. Bu bağlamda, şubat ayında yapılması planlanan gayriresmi görüşmelerin AB'nin savunma politikasının şekillendirilmesi açısından önemli olacağına değindi.

Göç ve Hibrit Tehditler

Göç konusu üzerinden siber saldırılar, sabotaj ve "göçün silahlandırılması" gibi hibrit tehditlerin artan risklerine de dikkat çeken Kallas, suç örgütlerinin göç krizini şiddetlendirdiğini savundu. "İnsanlara AB'nin nesini sevdikleri sorulduğunda ilk söyledikleri şey, insanların Avrupa'da serbest dolaşımıdır. Ancak bu aynı anda hem içeride hem de dışarıda sınırsız olamaz. Bu da dış sınırlarımızı korumamız gerektiği anlamına geliyor" diye ekledi.

Suriye'den Örnekler ve Bölgesel İşbirliği

Kallas, AB'nin büyük ölçekli göç akınlarını önlemek için menşe ülkelerde istikrar ve barış sağlama noktasındaki rolüne dikkat çekerek, Suriye'yi örnek gösterdi. "Suriye buna iyi bir örnektir çünkü bölgede istikrar ve barış olması, büyük bir göçmen akınının yaşanmaması herkesin çıkarınadır" dedi.

Ayrıca, Kallas, AB'nin bölgesel ortaklarıyla işbirliği yaparak kaçakçılık şebekeleriyle mücadele etmeye odaklanması gerektiğini belirtti. "Eğer ülkede refah ve iş imkanları varsa insanlar evlerini terk etmek istemez. Mecbur kalırlarsa giderler, ya savaş vardır ya da yaşamak mümkün değildir. Bu nedenle insanların evlerini terk etmemeleri için bu ülkelere yardım etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.