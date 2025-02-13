DOLAR
36,1 0,07%
EURO
37,73 -0,63%
ALTIN
3.385,19 -0,56%
BITCOIN
3.440.242,85 1,8%

AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Rusya-Ukrayna Barış Görüşmelerinde Yer Almalıyız

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde AB'nin yer alması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 18:44
AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Rusya-Ukrayna Barış Görüşmelerinde Yer Almalıyız

AB Yüksek Temsilcisi Kallas'tan Kritik Açıklamalar

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde AB'nin de yer alması gerektiğini ifade etti. Kallas, "Eğer arkamızdan bir anlaşma yapılırsa, bu kesinlikle işe yaramayacaktır" diyerek, müzakerelerde daha güçlü bir rol almaları gerektiğini belirtti.

NATO Toplantısında Önemli Mesajlar

Kallas, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesine değinerek, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in açıklamalarını da değerlendirdi.

Hegseth, Ukrayna'nın NATO üyeliği yerine güvenlik garantileri sağlanması gerektiğini savunmuştu. Kallas, NATO üyeliğinin "var olan en güçlü ve aynı zamanda en ucuz güvenlik garantisi" olduğunu vurgulayarak, alternatif güvenlik garantilerinin ne anlama geldiğini sorguladı.

Müzakerelerin Koşulları

Kallas, Ukrayna ve Rusya arasındaki barış müzakereleri başlamadan koşulların belirlenmemesi gerektiğini söyleyerek, "Daha müzakereler başlamadan hiçbir şeyi masadan kaldırmamalıyız çünkü bu Rusya'nın işine gelir" dedi. Kallas, AB'nin barış sürecinde yer alması gerektiği konusunda ısrarcı oldu.

Brüksel'den Destek Mesajı

Kallas, Brüksel'in Kiev'e desteğinin süreceğine dair sinyal vererek, "Ukraynalılar direnecek ve biz de onları destekleyeceğiz" diye konuştu.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın Görüşleri

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, barış ve Avrupa'nın güvenliğinin birbirinden ayrılamayacağını ifade etti. Costa, "Ukrayna ve AB olmadan kalıcı bir barış mümkün değil" diyerek müzakerelerin inandırıcı ve başarılı olabilmesi için AB'nin kritik rol oynadığını belirtti.

Trump, dün Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için müzakerelere başlama konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı Ziyaret Etti
2
İngiltere ve Çin Dışişleri Bakanları Ekonomik İlişkileri ve Küresel Sorunları Ele Aldı
3
Nevşehir'de Buzlanma Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi
4
Kadıköy'de Müzisyen Çınar Ersanlı'nın Öldürülmesi: İddianame Hazırlandı
5
Moldova, Kişinev'deki 'Rus Evi'ni Kapatma Kararını Açıkladı
6
Kütahya'da 100. Kan Bağışını Yapan Doktor, Kan Bağışının Önemine Dikkat Çekti

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!