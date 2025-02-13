AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Rusya-Ukrayna Barış Görüşmelerinde Yer Almalıyız

AB Yüksek Temsilcisi Kallas'tan Kritik Açıklamalar

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde AB'nin de yer alması gerektiğini ifade etti. Kallas, "Eğer arkamızdan bir anlaşma yapılırsa, bu kesinlikle işe yaramayacaktır" diyerek, müzakerelerde daha güçlü bir rol almaları gerektiğini belirtti.

NATO Toplantısında Önemli Mesajlar

Kallas, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesine değinerek, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in açıklamalarını da değerlendirdi.

Hegseth, Ukrayna'nın NATO üyeliği yerine güvenlik garantileri sağlanması gerektiğini savunmuştu. Kallas, NATO üyeliğinin "var olan en güçlü ve aynı zamanda en ucuz güvenlik garantisi" olduğunu vurgulayarak, alternatif güvenlik garantilerinin ne anlama geldiğini sorguladı.

Müzakerelerin Koşulları

Kallas, Ukrayna ve Rusya arasındaki barış müzakereleri başlamadan koşulların belirlenmemesi gerektiğini söyleyerek, "Daha müzakereler başlamadan hiçbir şeyi masadan kaldırmamalıyız çünkü bu Rusya'nın işine gelir" dedi. Kallas, AB'nin barış sürecinde yer alması gerektiği konusunda ısrarcı oldu.

Brüksel'den Destek Mesajı

Kallas, Brüksel'in Kiev'e desteğinin süreceğine dair sinyal vererek, "Ukraynalılar direnecek ve biz de onları destekleyeceğiz" diye konuştu.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın Görüşleri

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, barış ve Avrupa'nın güvenliğinin birbirinden ayrılamayacağını ifade etti. Costa, "Ukrayna ve AB olmadan kalıcı bir barış mümkün değil" diyerek müzakerelerin inandırıcı ve başarılı olabilmesi için AB'nin kritik rol oynadığını belirtti.

Trump, dün Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için müzakerelere başlama konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.