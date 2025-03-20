AB Zirvesinde Gazze Tepkisi: İsrail'in Saldırıları Kınanmadı

AB zirvesinin sonuç bildirisinde Gazze'deki saldırılar kınanmadı, bu durum uluslararası tepkilere yol açtı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 22:34
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 22:34
AB Zirvesinde Gazze Tepkisi: İsrail'in Saldırıları Kınanmadı

AB Zirvesinde Gazze Sonuçları Üzerine Tartışmalar

Brüksel'de devam eden Avrupa Birliği (AB) zirvesinin sonuç bildirisi, Gazze'deki gelişmelerle ilgili önemli eleştirileri beraberinde getirdi. AB liderleri, toplantıda alınan kararların İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınamaması girişimini gündeme getirdi.

Eleştirilerin Ardındaki Sebepler

Bildiride, Hamas'ın esirleri teslim etmeyi reddetmesini ve Gazze'deki sivil ölümlerine neden olan hava saldırılarının bozulmasını kınayan ifadelerin yer almasına rağmen, özellikle İsrail'in adının geçmemesi büyük tepki topladı. Uluslararası Af Örgütü, AB liderlerinin bu durumu nasıl göz ardı ettiğini eleştirdi.

Uluslararası Af Örgütü'nden Sert Açıklama

Uluslararası Af Örgütü, AB'nin tutumunu 'utanç verici' olarak nitelendirdi. Kuruluşun Avrupa Kurumları Ofisi Direktörü Eve Geddie, yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği 17 aylık soykırımın ardından, AB'nin bu durumu görmezden gelmesi olağanüstüdür" ifadelerine yer verdi. Geddie, AB liderlerinin metinlerinde İsrail'in soykırımını ve savaş suçlarını meşrulaştırmaya yönelik bir girişim olduğuna dikkat çekti.

AB'nin Aksaklıkları ve Gelecek Adımlar

Açıklamada ayrıca, AB'nin İsrail'in Gazze'deki soykırımına yönelik yanıt verme konusunda bölünmüş durumda olduğunu vurgulandı. Bazı üye devletlerin, uluslararası hukukun ihlali anlamına gelen davranışlarla İsrail'e silah göndermeyi sürdürdüğüne işaret edildi. Geddie, bu durumun sona ermesi gerektiğini ve AB'nin gerçekleri gizlemek yerine somut adımlar atması gerektiğini belirtti.

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