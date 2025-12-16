DOLAR
Abant Gölü Milli Parkı'nda Kış Güzelliği: Kar 10 Santimetreye Ulaştı

Bolu'daki Abant Gölü Milli Parkı kar yağışının ardından beyaza büründü; kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 12:27
Abant Gölü Milli Parkı'nda Kış Güzelliği

Beyaz örtü ziyaretçilere görsel şölen sundu

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kent merkezinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde görülen yağış, dün ve sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Milli parkta kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı; göl çevresindeki çam ormanları ve yürüyüş yolları beyaz örtüyle kaplandı.

Hafta sonu tatili öncesi bölgede oluşan kış manzarası, ziyaretçilere görsel şölen sundu.

