ABB Başkanı Yavaş, Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi'ni Ziyaret Etti

Ankara'da Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi Ziyareti

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Esenboğa Havaalanı yanında kurulan Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi'ni ziyaret etti. Bu ziyaret, acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale için yapılan hazırlıkları gözler önüne serdi.

Afet Hazırlıkları ve Eğitimler

Yavaş, merkezde afet sırasında ve sonrasında kullanılacak olan çadır, konteyner, mobil tuvalet ve duş gibi ihtiyaçların sürekli hazır tutulduğu alanı inceledi. Ayrıca, Afet Koordinasyon Merkezi ile arama kurtarma çalışmalarında kullanılan radar cihazı hakkında bilgi aldı.

ABB Başkanı Yavaş, böyle bir tesis kurarak olası bir deprem ve diğer afetlere karşı hazır olmayı amaçladıklarını belirterek, “Ani bir durumda ekipleri çağırmanın ve ilgili ekipmanları toplamanın zorluğuna dikkat çekti.

Acil Durum Hazırlığı

Yavaş, bir afet anında acil ihtiyaçların spesifik olduğunu ifade ederek, hazırlıklarını tamamladıklarını, bu merkezde afet sırasında yapılacak işlerle ilgili personeline eğitim verdiklerini ve gönüllü gruplarla da olası bir afet için hazırlıklar yaptıklarını aktardı.

“Başkent Ankara ile çevresinin bu tür hazırlıklara ihtiyacı var.” diyen Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Afet olmadan önce tedbir alıp hazır olduğumuzu göstermeliyiz. İnşallah yaşanmaz ama olursa, ekiplerimizi 30 dakika - 1 saat içinde olay yerine ulaştıracak bir hazırlığı burada oluşturmuş durumdayız. Bu, Türkiye'deki büyükşehirlerin de afete müdahale konusundaki hazırlığının bir göstergesidir.”

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş (sol 2), Esenboğa Havaalanı yanına kurulan Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi'ni ziyaret etti. Yavaş, merkezde afet sırasında ve sonrasında kullanılmak üzere çadır, konteyner, mobil tuvalet ve duş, çamaşırhanelerin sürekli hazır tutulduğu alanda incelemelerde bulundu, Afet Koordinasyon Merkezi ve arama kurtarma çalışmalarında kullanılan radar cihazı hakkında bilgi aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş (sol 2), Esenboğa Havaalanı yanına kurulan Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi'ni ziyaret etti. Yavaş, merkezde afet sırasında ve sonrasında kullanılmak üzere çadır, konteyner, mobil tuvalet ve duş, çamaşırhanelerin sürekli hazır tutulduğu alanda incelemelerde bulundu, Afet Koordinasyon Merkezi ve arama kurtarma çalışmalarında kullanılan radar cihazı hakkında bilgi aldı.