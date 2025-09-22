ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

ABB'den On Binlerce Çocuğa Kıyafet ve Süt Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yeni eğitim öğretim yılı öncesinde sosyal yardım alan ailelere yönelik iki önemli destek paketini hayata geçirdi. Başkan Mansur Yavaş vizyonuyla yürütülen uygulamalar, Başkent Kart aracılığıyla doğrudan ailelere ulaştırılarak hızlı ve etkili bir çözüm sunuyor.

Başkent Kart ile Hızlı ve Etkili Yardım

ABB'nin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde devreye alınan destekler, özellikle okul masrafları ve temel gıda ihtiyaçlarının arttığı dönemde ailelerin yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Yardımlar, Başkent Kart hesaplarına doğrudan yapılan aktarımlarla uygulanıyor.

Velilere 104 Milyon TL'lik "Kıyafet" Müjdesi

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılıyla birlikte zorunlu hale gelen tek tip kıyafet uygulamasının getirdiği ek maliyeti gözeterek harekete geçti. Sosyal yardım alan ilkokul ve ortaokul öğrencisi 103.953 çocuğun her biri için velilerin Başkent Kart hesaplarına 1.000 TL tutarında destek ödemesi yapıldı. Toplam destek tutarı yaklaşık 104 milyon TL olarak açıklandı.

37 Bin Çocuğa "Sağlıklı Gelişim" İçin Süt Desteği

Belediyenin çocuk odaklı yardım programları kapsamındaki bir diğer destek ise süt yardımı oldu. Sosyal yardım alan 32.489 ailenin 2-5 yaş aralığındaki toplam 37.530 çocuğu için süt desteği sağlandı. Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi için yapılan bu yardım kapsamında ailelerin Başkent Kartlarına toplam 7 milyon 600 bin TL aktarıldı.

Yetkili Açıklaması ve Diğer Destekler

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Yardımlar Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürü Sacit Şahin konuyla ilgili olarak, "Yeni bir eğitim döneminin başlangıcında tüm çocuklarımızın aynı heyecanı ve gururu yaşamasını istiyoruz. Tek tip kıyafet uygulamasının getirdiği ek maliyeti düşünerek, sosyal destek alan yaklaşık 104 bin evladımızın ailesinin yanında olduk. Bizim için her çocuk eşittir ve her birinin aynı imkânlarla, umutla okul yoluna çıkması en büyük önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ayrıca kırtasiye, öğrenci abonmanı, kantin ve sınav hazırlık destekleri gibi farklı alanlarda da öğrencilere ve ailelere yardım eli uzatmaya devam edeceğini duyurdu.