ABB'den Kültür ve Sanat Etkinlikleri İncelemesi Açıklaması

ABB, 97 konserle ilgili usulsüzlük tespit edilmediğini duyurdu, 33 konser için soruşturma izni kararı alındı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 14:09
ABB'den Kültür ve Sanat Etkinlikleri İncelemesi Açıklaması

ABB'den Kültür ve Sanat Etkinlikleri İncelemesi Hakkında Açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerinin müfettişlerce kapsamlı bir incelemeye alındığı belirtilmiştir. Bu inceleme sonucunda toplamda 130 konser üzerinde yapılan değerlendirmeler neticesinde 97 konser için herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediği ve bu etkinliklerle ilgili olarak soruşturma izni verilmediği ifade edilmiştir.

Soruşturma İzni Verilen Etkinlikler

Bununla birlikte, 33 konser hakkında kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmış olması dikkat çekici bir gelişme olarak gündeme gelmiştir. ABB, 2021-2024 yılları arasında düzenlenen çeşitli kültür ve sanat etkinliklerinin detaylıca incelendiğini ve bu süreçte daha önce Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını vurgulamaktadır.

Belediye Çalışanlarının İtiraz Hakkı

Açıklamada ayrıca, karara konu olan ve incelenen 9 belediye çalışanının hukuki haklarını kullanarak, >Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulunacakları bilgisi de yer almaktadır. Bu süreç, ABB'nin yönetimi altında gerçekleştirilen etkinliklerin şeffaflığı ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı açısından önemli bir aşama olarak değerlendirilmektedir.

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