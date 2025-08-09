ABB'ye Usulsüz Dolgu Nedeniyle 7 Milyon 479 Bin Lira Ceza

Çevre Bakanlığı'ndan Ankara Büyükşehir Belediyesine Cezai İşlem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB)'ne, Etimesgut ilçesindeki bir maden sahasında gerçekleştirilen 15 metre yüksekliğe ulaşan usulsüz dolgu nedeniyle 7 milyon 479 bin lira ceza uygulandığını duyurdu.

Yapılan İncelemeler Sonunda Gerçekler Ortaya Çıktı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın Ankara İl Müdürlüğü ekipleri, Yapracık Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri denetimlerde, ABB'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından belirlenen esaslara uygun olarak rehabilite edip kapatmakla yükümlü olduğu maden sahasında usulsüz dolgu yaptığını tespit etti.

Denetimler sırasında muhalefet tespit edilen alanda, kanuna aykırı bir şekilde hafriyat, yıkıntı atığı ve çeşitli tehlikesiz atıklarla dolgu işlemlerinin gerçekleştirildiği belirlendi. Dolgunun, zemin seviyesinden yaklaşık 15 metre yükseklike kadar ulaştığı kaydedildi.

Denetimlerde Çarpıcı Görüntüler Ortaya Çıktı

Denetim esnasında, maden sahasında kamyonlarla tehlikesiz atıkların boşaltıldığına dair görüntülere de yer verildi. Bu durum, usulsüz dolgu uygulamalarının boyutunu gözler önüne serdi.

Sonuç olarak, maden sahasında yapılan bu usulsüz dolgu nedeniyle ABB'ye, Çevre Kanunu çerçevesinde 7 milyon 479 bin lira idari para cezası uygulandı.

