Abbas: 6 Ülkenin Filistin'i Tanıması Adil ve Kalıcı Barış İçin Kilit Adım

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, altı ülkenin Filistin Devleti’ni tanımasının adil ve kalıcı barış yolunda önemli bir adım olduğunu açıkladı.

Abbas'ın değerlendirmesi

Resmi haber ajansı WAFA'ya göre Abbas, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Malta, Monako ve Andorra'nın bağımsız ve egemen Filistin Devleti’ni resmen tanımasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Abbas, "Bu tanımalar, uluslararası meşruiyet kararlarına uygun olarak, adil ve kalıcı barışın sağlanması yolunda önemli ve gerekli bir adımı teşkil ediyor." ifadesini kullandı.

"Filistin halkının kendi kaderini tayin etme, özgürlüğüne kavuşma ve bağımsızlığını gerçekleştirme hakkının bu şekilde tanınması, iki devletli çözümün hayata geçirilmesinin önünü açacağına" işaret eden Abbas, böylece Filistin Devleti'nin İsrail'in yanında "güvenli, barış ve iyi komşuluk içinde yaşayacağını" kaydetti.

Öncelikler ve taahhüt

Abbas, önceliklerin ateşkesin sağlanması, yardımların Gazze Şeridi’ne ulaştırılması, tüm rehinelerin ve esirlerin serbest bırakılması, İsrail’in bölgeden tamamen çekilmesi, Filistin Devleti’nin sorumlulukları üstlenmesi, iyileşme ve yeniden imar süreci ile yerleşim faaliyetlerinin ve yerleşimci terörünün durdurulması olduğunu vurguladı.

Abbas ayrıca Filistin Devleti’nin taahhüt ettiği tüm yükümlülükleri ve reformları yerine getireceğini yineledi.

Fransa, Belçika, Lüksemburg, Malta, Monako ve Andorra dün Filistin Devleti’ni resmen tanıdıklarını açıklamıştı.