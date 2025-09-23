Abbas: 6 Ülkenin Filistin'i Tanıması Adil ve Kalıcı Barış İçin Kilit Adım

Abbas, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Malta, Monako ve Andorra'nın Filistin'i tanımasının adil ve kalıcı barış için gerekli bir adım olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 10:43
Abbas: 6 Ülkenin Filistin'i Tanıması Adil ve Kalıcı Barış İçin Kilit Adım

Abbas: 6 Ülkenin Filistin'i Tanıması Adil ve Kalıcı Barış İçin Kilit Adım

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, altı ülkenin Filistin Devleti’ni tanımasının adil ve kalıcı barış yolunda önemli bir adım olduğunu açıkladı.

Abbas'ın değerlendirmesi

Resmi haber ajansı WAFA'ya göre Abbas, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Malta, Monako ve Andorra'nın bağımsız ve egemen Filistin Devleti’ni resmen tanımasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Abbas, "Bu tanımalar, uluslararası meşruiyet kararlarına uygun olarak, adil ve kalıcı barışın sağlanması yolunda önemli ve gerekli bir adımı teşkil ediyor." ifadesini kullandı.

"Filistin halkının kendi kaderini tayin etme, özgürlüğüne kavuşma ve bağımsızlığını gerçekleştirme hakkının bu şekilde tanınması, iki devletli çözümün hayata geçirilmesinin önünü açacağına" işaret eden Abbas, böylece Filistin Devleti'nin İsrail'in yanında "güvenli, barış ve iyi komşuluk içinde yaşayacağını" kaydetti.

Öncelikler ve taahhüt

Abbas, önceliklerin ateşkesin sağlanması, yardımların Gazze Şeridi’ne ulaştırılması, tüm rehinelerin ve esirlerin serbest bırakılması, İsrail’in bölgeden tamamen çekilmesi, Filistin Devleti’nin sorumlulukları üstlenmesi, iyileşme ve yeniden imar süreci ile yerleşim faaliyetlerinin ve yerleşimci terörünün durdurulması olduğunu vurguladı.

Abbas ayrıca Filistin Devleti’nin taahhüt ettiği tüm yükümlülükleri ve reformları yerine getireceğini yineledi.

Fransa, Belçika, Lüksemburg, Malta, Monako ve Andorra dün Filistin Devleti’ni resmen tanıdıklarını açıklamıştı.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı
2
Eskişehir'de Mihalgazi kara yolunda anne ayı ve 2 yavrusu görüntülendi
3
Malavi'de Chakwera Destekçileri Erken Seçim Sonuçlarını Protesto Etti
4
Fas-İspanya İlk Yeşil Deniz Hattı: Elektrikli Gemilerle 2027'de Sefer
5
İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti
6
Tarım Topraklarındaki Tahribat Alarm Veriyor

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek