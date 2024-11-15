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Abbas: İki Devletli Çözüm Gazze Saldırılarına Bağlı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, iki devletli çözümün Gazze'ye yönelik saldırıların durmasıyla başlayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 00:25
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 00:25
Abbas: İki Devletli Çözüm Gazze Saldırılarına Bağlı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, iki devletli çözüm konusunu görüşmenin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durmasıyla mümkün olacağını açıkladı. Abbas, bu açıklamayı, Filistin lideri Yasir Arafat'ın 1988 yılında Cezayir'in başkentinde ilan ettiği "Filistin Bağımsızlık Bildirisi"nin 36. yıldönümü dolayısıyla yaptı.

"İki devletli çözüm konusundaki görüşmeler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durmasıyla başlamalıdır," diyen Abbas, ateşkes çağrısında bulundu. Ayrıca, İsrail'in Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği hak ihlalleri ve suçların son bulması gerektiğinin altını çizdi.

Abbas, Batı Şeria ve Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının yanı sıra yayılmacı açıklama ve planların da durdurulmasını istedi. Uluslararası topluma, Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin sağlanması çağrısında bulunan Abbas, ülkelerin Filistin devletini tanımaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Her yıl 15 Kasım'da, Filistin lideri Yasir Arafat tarafından 1988'de Cezayir'deki Filistin Ulusal Konseyi Toplantısı'nda ilan edilen "Bağımsızlık Bildirisi" kutlanmaktadır. Bu bildirgede, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması hedeflenmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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