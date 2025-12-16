İzmir'de 3 yaşındaki çocuğun boğazına bıçak dayayan baba ev hapsiyle tahliye edildi

Olayın detayları

İzmir’de boşanma aşamasındaki eşiyle görüntülü arama yaparken 3 yaşındaki B.A.'nın boğazına ekmek bıçağı dayayan ve sosyal medyada infial yaratan görüntülerle tutuklanan Şiyar Alpaslan hakkında yargılama sürüyor. Olay, Kasım 2024'te Burdur'da, resmi nikahlı eşi Fatma Alpaslan'ın telefonuna gelen görüntülü arama sırasında meydana geldi. Anne, görüntüleri telefonda izlerken büyük bir dehşet yaşadı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler üzerine kullanıcıların ihbarları sonucu failin İzmir’de ikamet ettiği tespit edildi. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Şiyar Alpaslan'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı; zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve çocuklar annelerine teslim edildi.

İddianame ve soruşturma

Hazırlanan iddianamede, sanığın eşine 'Çocuklardan hangisinin ölmesini istersin?' diye sorduğu, çocuğu yaraladığı ve bıçağı boğazına dayayarak 'İçin yanıyor mu, boğazını keseyim mi, canlı canlı izlemek ister misin?' diye tehdit ettiği belirtildi. Savcı, sanık hakkında 'Kasten yaralama' ve 'Silahla tehdit' suçlarından 6,5 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Ocak ayında görülen ilk duruşmada tahliye kararı verilmiş, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutukluluk devam etmişti. Mayıs ayında ise görevsizlik kararıyla dosya, eylemin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' kapsamında değerlendirilmesi için ağır ceza mahkemesine gönderildi. İzmir Bölge Adliyesi kararıyla sanığın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla İzmir 18’inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına kesinlik kazandı.

Duruşmada taraf beyanları

Bugün görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Şiyar Alpaslan ve avukatları hazır bulundu; mağdur Fatma C. ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmada çiftin geçtiğimiz hafta resmen boşandığı mahkeme tutanaklarına geçti.

Sanık savunmasında eşini aldattığını öne sürerek 'Pişmanım, bir anlık öfkeyle sinirle ne yaptığımı bilmiyorum, bıçağı kesinlikle boğazına dayamadım' dedi. Mahkeme başkanının önceki ifadelerle çelişkiye dikkat çekmesi üzerine sanık, 'Bir anlık öfkeyle kendimi ve çocuklarımı öldürmek istedim' diyerek tahliye talebinde bulundu.

Mağdur Fatma C., sürekli şiddete maruz kaldığını belirterek 'Ayrılmak istedim ama rıza gösterilmedi. Benim de boğazıma bıçak dayamıştı. Görüntülü aramayı açtığımda telefonu oğlumun önüne koyup, 'Çocuğun boğazını keseceğim, canlı canlı izle' dedi' diye şikayetini yineledi. Şikayetçi avukatı, sanığın cezaevinden dahi mağduru öldürmesi için annesini aradığı yönünde yeni bir dava açıldığını mahkemeye bildirdi.

Mahkeme kararı ve süreç

Mahkeme heyeti, savunma ve beyanların ardından Şiyar Alpaslan'ın adli kontrol ve ev hapsi tedbiriyle tahliyesine karar verdi. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma 31 Mart'a ertelendi. Sanık, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanmaya ev hapsi altında devam edecek.

