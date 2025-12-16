DOLAR
Kurtalan'da Takla Atan Otomobil Refüje Düştü: 2 Yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde takla atan otomobil refüje düştü; 2 kişi yaralandı, yaralılar Kurtalan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 15:58
Kaza Ayrıntıları

Siirt'in Kurtalan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil takla atarak refüje düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 kişi, daha sonra Kurtalan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

