Kurtalan'da Takla Atan Otomobil Refüje Düştü: 2 Yaralı
Kaza Ayrıntıları
Siirt'in Kurtalan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil takla atarak refüje düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 kişi, daha sonra Kurtalan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
SİİRT’İN KURTALAN İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL REFÜJE DÜŞTÜ. KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.