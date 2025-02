ABD Adalet Bakanlığı, New York'un Yeşil Işık Yasası'na Dava Açtı

ABD Adalet Bakanlığı, New York'a Dava Açtı

ABD Adalet Bakanlığı, New York eyaletinin göçmenlerin ehliyet almasına olanak tanıyan "Yeşil Işık Yasası" nedeniyle dava açtığını duyurdu. Federal yetkililer, yasa sayesinde eyaletteki kişilerin vatandaşlık veya yasal statüye bakılmaksızın ehliyet alma hakkı elde ettiğini belirtiyor.

Adalet Bakanı Pam Bondi'nin Açıklamaları

Geçtiğimiz hafta Senato tarafından onaylanan yasanın ardından, Adalet Bakanı Pam Bondi, New York'un göçmen politikalarını eleştiren bir basın toplantısı düzenledi. Bondi, New York Valisi Kathy Hochul ve New York Başsavcısı Letitia James aleyhine dava açıldığını duyurdu. Yasağın geçersiz kılınması gerektiğini savunan Bondi, yasanın yasa dışı göçmenleri ABD vatandaşlarının önünde tutmakla suçlandığını ifade etti.

Yeşil Işık Yasası Nedir?

"Yeşil Işık Yasası", yasal statüsü olmayan kişilere ehliyet verilmesini öngörmektedir. Bu yasa ile, göçmenler dahil olmak üzere ehliyeti olmayan kişilerin araç kullanma şartlarının iyileştirilmesi ve yollarda güvenliğin artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca, bu yasa ile birlikte federal göçmenlik yetkilileriyle araç ve adres bilgilerinin paylaşımının kısıtlanması öngörülmektedir.

Göçmenlik Politikalarının Değişimi

Eski Başkan Donald Trump, göçmenlik politikalarını önemli ölçüde değiştirmişti. Biden döneminin "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını iptal eden Trump, ayrıca yasal göçü kısıtlayan uygulamalarla da dikkat çekmişti. Ülkeye düzensiz olarak giren göçmenlerin gözetim altında tutulmaları için Guantanamo Körfezi'nde tesisler kurulması talimatını vermişti.