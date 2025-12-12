DOLAR
42,69 -0,22%
EURO
50,1 0,11%
ALTIN
5.929,24 -1,32%
BITCOIN
3.947.979,26 -1,01%

Selda Güneş Resimle Yaralarını Sardı: Niğde'de Sanatla Terapi

Niğde'deki resim kursu, Selda Güneş'in sanatla travmasını atlatıp yeniden hayata tutunmasını sağladı; eserleri ilgi görüyor, Güzel Sanatlar hedefi var.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 12:23
Selda Güneş Resimle Yaralarını Sardı: Niğde'de Sanatla Terapi

Selda Güneş resimle hayata yeniden tutundu

Niğde Kültür ve Turizm Müdürlüğü kursu, sanatın iyileştirici gücüyle yaşamına dokundu

Niğde Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından açılan resim kursu, katılımcılardan Selda Güneş’in hem yeteneğini keşfetmesine hem de yaşadığı ağır travmalarla başa çıkmasına vesile oldu.

Kursa hobi amacıyla başlayan Güneş, kısa sürede resmin kendisi için bir sanat dalından çok daha fazlası olduğunu fark etti. Şehit kardeşinin kaybıyla uzun süre büyük acılar yaşadığını anlatan Güneş, resmin kendisine adeta bir terapi gibi geldiğini söyledi.

"Resim yaparken dünyayla bağlantım kopuyor. O ana, renklere, tuvale odaklanıyorum. Acılarımı, üzüntülerimi o an unutuyorum. Resim bana terapi gibi geldi"

"Her şey bitmişti, resmin iyileştirici gücünü fark ettim"

Ağır travmaların ardından yeniden ayağa kalkmasının resim sayesinde olduğunu vurgulayan Güneş, kurs sürecinde hem sosyal çevresinin değiştiğini hem de kendi içinde bilmediği yetenekleri keşfettiğini ifade etti. Güneş duygularını şu sözlerle anlattı:

"Ben şehit yakınıyım ve çok sevdiğim abimi kaybettim. O dönem benim için çok zor geçti. Resme başladığımda hayatımdaki pek çok karanlık nokta aydınlanmaya başladı. Renklerin dünyama iyi geldiğini hissettim. Resmin içine giriyorum adeta. Resim yaparken duymuyorum, görmüyorum, tamamen o anda kayboluyorum. Bana en büyük katkısı, bazı acıları unutturup hayata devam edebilme gücü vermesi oldu."

Ailesinin desteğinin her zaman yanında olduğunu söyleyen Güneş, kursta öğrendiği tekniklerle ürettiği çalışmaların kısa sürede dikkat çektiğini belirtti. Çizdiği eserlerin yoğun ilgi gördüğünü ve artık bazı çalışmalarını satmaya başladığını aktardı.

"İnsanları mutlu etmek çok güzel. Hem resim yapmaktan hem de eserlerinin beğenilmesinden büyük mutluluk duyuyorum"

Gelecek hedefi: Güzel Sanatlar

Resim yapmanın kendisi için artık bir hobi olmaktan çıktığını ifade eden Güneş, gelecekte bu alanda eğitim almak istediğini söyledi. Güzel Sanatlar Fakültesi'ne hazırlanmak için kurs eğitmeni ile birlikte çalıştığını belirten Güneş, sanatın iyileştirici gücüne inanılması tavsiyesinde bulundu.

Ağır travmalar yaşayanlara sanatla ilgilenme çağrısı yapan Güneş, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Sanatın gerçekten iyileştirici bir gücü var. Korkmasınlar, bir adım atsınlar. Bir şeyler yapabileceklerine inanıyorlarsa devam etsinler. Ben öyle yaptım ve hayatım değişti"

(ST-TB-

Sanatla yaralarını sardı: Selda Güneş resimle hayata yeniden tutundu

Sanatla yaralarını sardı: Selda Güneş resimle hayata yeniden tutundu

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı
2
Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?
3
Erzincan'da 122 Yeni Hizmet Aracı Teslim Edildi
4
Menteşe Belediyesi Ekolojik Gerontoloji Etkinliği: Yaşam Evleriyle Yaşlı Dostu Kent
5
Mustafa Canbey'in Adıyla Dolandırıcılık: Balıkesir'de 2 Kişi Tutuklandı
6
Fatih’te 52 Yıllık Binada Zemin Çökmesi İddiası: Salon Ortasında Çukur
7
İsrailli Esir Aileleri Netanyahu'ya: Gazze İşgali Yerine Anlaşma İstedi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?