DOLAR
42,69 -0,22%
EURO
50,1 0,11%
ALTIN
5.929,24 -1,32%
BITCOIN
3.947.979,26 -1,01%

Konya'da bisikletli son anda arabanın altından kurtuldu — Araç kamerası kaydetti

Konya Fetih Caddesi'nde eli cebinde bisiklet süren kişi dengesini kaybedip yola savruldu; arkadan gelen aracın manevrası ile son anda kurtuldu.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 12:29
Konya'da bisikletli son anda arabanın altından kurtuldu — Araç kamerası kaydetti

Konya'da bisikletli son anda arabanın altından kurtuldu

Fetih Caddesi'nde yaşanan tehlikeli anlar araç kamerasında

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi üzerinde, eli cebinde bisikletle ilerleyen bir kişi aniden dengesini kaybederek yola savruldu. Olay sırasında arkadan gelen sürücünün yaptığı manevra sayesinde bisikletli araç altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yaşananlar, caddede seyir halinde olan bir otomobilin kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; elleri cebinde giden bisikletlinin dengesini kaybedip yola savrulması, otomobil sürücüsünün hızlı manevrası ile yanından geçmesi, daha sonra bisikletlinin toparlanarak kalkması ve caddeden geçen diğer araçlar görülüyor.

KONYA’DA ELİ CEBİNDE GİDEN BİSİKLETLİ ARABA ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU.

KONYA’DA ELİ CEBİNDE GİDEN BİSİKLETLİ ARABA ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU.

KONYA’DA ELİ CEBİNDE GİDEN BİSİKLETLİ ARABA ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU.

İLGİLİ HABERLER

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı
2
Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?
3
Erzincan'da 122 Yeni Hizmet Aracı Teslim Edildi
4
Menteşe Belediyesi Ekolojik Gerontoloji Etkinliği: Yaşam Evleriyle Yaşlı Dostu Kent
5
Fatih’te 52 Yıllık Binada Zemin Çökmesi İddiası: Salon Ortasında Çukur
6
Mustafa Canbey'in Adıyla Dolandırıcılık: Balıkesir'de 2 Kişi Tutuklandı
7
İsrailli Esir Aileleri Netanyahu'ya: Gazze İşgali Yerine Anlaşma İstedi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?