Konya'da bisikletli son anda arabanın altından kurtuldu — Araç kamerası kaydetti

Konya'da bisikletli son anda arabanın altından kurtuldu

Fetih Caddesi'nde yaşanan tehlikeli anlar araç kamerasında

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi üzerinde, eli cebinde bisikletle ilerleyen bir kişi aniden dengesini kaybederek yola savruldu. Olay sırasında arkadan gelen sürücünün yaptığı manevra sayesinde bisikletli araç altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yaşananlar, caddede seyir halinde olan bir otomobilin kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; elleri cebinde giden bisikletlinin dengesini kaybedip yola savrulması, otomobil sürücüsünün hızlı manevrası ile yanından geçmesi, daha sonra bisikletlinin toparlanarak kalkması ve caddeden geçen diğer araçlar görülüyor.

