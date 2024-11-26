ABD Başkanı Biden’dan Lübnan ve İsrail Arasında Ateşkes Açıklaması

ABD Başkanı Biden, Ateşkes Anlaşmasını Duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında bir ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu. Bu tarihi anlaşmanın, yarın yerel saat ile 04.00'te yürürlüğe gireceği belirtildi.

Ateşkesin Önemi

Ateşkes anlaşması, bölgedeki çatışmaların sona ermesi için önemli bir adımdır ve halkların barış ortamında yaşamasının sağlanması adına kritik bir fırsat sunmaktadır. İki ülke arasında sağlanan bu uzlaşma, uluslararası kamuoyunda da büyük bir takdirle karşılandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.