DOLAR
34,63 -0,01%
EURO
36,38 -0,12%
ALTIN
2.932,63 -0,08%
BITCOIN
3.176.113,36 -0,21%

ABD Başkanı Biden’dan Lübnan ve İsrail Arasında Ateşkes Açıklaması

Biden, Lübnan ve İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasının yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 23:50
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 23:50
ABD Başkanı Biden’dan Lübnan ve İsrail Arasında Ateşkes Açıklaması

ABD Başkanı Biden, Ateşkes Anlaşmasını Duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında bir ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu. Bu tarihi anlaşmanın, yarın yerel saat ile 04.00'te yürürlüğe gireceği belirtildi.

Ateşkesin Önemi

Ateşkes anlaşması, bölgedeki çatışmaların sona ermesi için önemli bir adımdır ve halkların barış ortamında yaşamasının sağlanması adına kritik bir fırsat sunmaktadır. İki ülke arasında sağlanan bu uzlaşma, uluslararası kamuoyunda da büyük bir takdirle karşılandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Kabinesi Lübnan'da Ateşkesi Onayladı
2
Gündem Özeti: 27 Kasım 2024'te TBMM'de Önemli Görüşmeler ve Spor Müsabakaları
3
İrlanda, Lübnan'daki Ateşkesi Memnuniyetle Karşıladı
4
Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Teklifi TBMM'de Görüşüldü
5
Biden'dan İsrail-Lübnan Ateşkesi Duyurusu ve Gazze İçin Yeni Girişim
6
Netanyahu'dan Biden'a Ateşkes Teşekkürü
7
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'ye Sert Eleştiriler

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor