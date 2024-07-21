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ABD Başkanı Biden Seçim Yarışından Çekildi

Başkan Joe Biden, 5 Kasım seçimleri için adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.07.2024 21:09
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 21:09
ABD Başkanı Biden Seçim Yarışından Çekildi

Başkan Biden'dan Şaşırtıcı Açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım 2023'te yapılacak olan seçimler için adaylık sürecinden çekildiğini duyurdu. Bu önemli açıklamayı, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir mektupla gerçekleştirdi.

Demokrasinin Korunmasına Vurgu

Biden, Başkanlık görevi süresince Amerika'da kaydedilen ilerlemelere dikkat çekerken, "Demokrasimizi muhafaza ettik ve koruduk," şeklinde yorumda bulundu. Ülkenin geleceği için duyduğu sorumluluğu vurgulayan Biden, bu kararın en doğrusu olduğunu düşündüğünü belirtti.

Başkanlık Görevine Devam Edecek

Biden, adaylıktan çekilmesine rağmen, başkanlık görevine odaklanmaya devam edeceğini ifade etti. "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim, ancak partim ve ülkem için bu kararı almak zorundaydım," dedi.

Teşekkür Mesajları

Başkan, ilerleyen günlerde halka sesleneceğini belirtirken, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e de olağanüstü ortaklığı için teşekkür etti. Biden, Amerikan halkına güvenleri için minnettar olduğunu ifade ederek, "Amerika, birlik olduğu müddetçe başaramayacağı hiçbir şey yok," şeklinde konuştu.

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