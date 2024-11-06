ABD Başkanlık Seçiminde Delegeler Belirleniyor

ABD Başkanlık Seçiminde İlk Sonuçlar Açıklandı
50 eyaletin 27'sinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump 188, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris ise 99 delege elde etti.
Sonuçların Detayları
Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, aşağıdaki eyaletlerde sonuçlar belli oldu:
- Indiana
- Kentucky
- West Virginia
- Florida
- Tennessee
- South Carolina
- Oklahoma
- Mississippi
- Alabama
- Arkansas
- North Dakota
- South Dakota
- Wyoming
- Nebraska
- Louisiana
- Ohio
- Texas
- Missouri
- Vermont
- Connecticut
- Massachusetts
- Maryland
- Rhode Island
- New Jersey
- Delaware
- Illinois
- New York
Delegelerin Önemi
Donald Trump yukarıda belirtilen eyaletlerde 188 delege ile öne geçerken, Kamala Harris Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois ve New York'ta elde ettiği 99 delege ile mücadele ediyor.
ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler genellikle destekledikleri partinin delegelerine oy vermektedir. Bu sistemde, "Seçiciler Kurulu" olarak adlandırılan bir yapılanma ile toplam 538 delege belirlenmektedir. Adaylardan birinin bu sayıdan 270'e ulaşması, onun başkan olmasını sağlamaktadır.