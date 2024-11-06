ABD Başkanlık Seçiminde Delegeler Belirleniyor

ABD Başkanlık Seçiminde İlk Sonuçlar Açıklandı

50 eyaletin 27'sinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump 188, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris ise 99 delege elde etti.

Sonuçların Detayları

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, aşağıdaki eyaletlerde sonuçlar belli oldu:

Indiana

Kentucky

West Virginia

Florida

Tennessee

South Carolina

Oklahoma

Mississippi

Alabama

Arkansas

North Dakota

South Dakota

Wyoming

Nebraska

Louisiana

Ohio

Texas

Missouri

Vermont

Connecticut

Massachusetts

Maryland

Rhode Island

New Jersey

Delaware

Illinois

New York

Delegelerin Önemi

Donald Trump yukarıda belirtilen eyaletlerde 188 delege ile öne geçerken, Kamala Harris Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois ve New York'ta elde ettiği 99 delege ile mücadele ediyor.

ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler genellikle destekledikleri partinin delegelerine oy vermektedir. Bu sistemde, "Seçiciler Kurulu" olarak adlandırılan bir yapılanma ile toplam 538 delege belirlenmektedir. Adaylardan birinin bu sayıdan 270'e ulaşması, onun başkan olmasını sağlamaktadır.