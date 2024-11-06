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ABD Başkanlık Seçiminde Trump ve Harris Arasındaki Delege Mücadelesi

ABD başkanlık seçiminde Trump 214, Harris 179 delege elde ederek mücadelelerine devam ediyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 07:22
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 07:22
ABD Başkanlık Seçiminde Trump ve Harris Arasındaki Delege Mücadelesi

Başkanlık Seçiminde Delege Dağılımı

ABD'nin 50 eyaletinde yapılan başkanlık seçiminde, 35 eyalette Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, 214 delege elde etti. Rakibi, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris ise 179 delege kazandı.

Başarılı İstatistikler

Associated Press'in (AP) yayınladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Trump'ın kazandığı eyaletler arasında Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa ve Idaho yer alıyor.

Harris'in Elde Ettiği Delegeler

Demokrat aday Kamala Harris ise Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colorado, California ve Washington eyaletlerinden delege kazandı. Özellikle, kalabalık nüfusu ile dikkat çeken California'dan 54 delege aldı.

Seçim Sistemi ve Delegeler

ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler genellikle destekledikleri partinin delegelerine oy vermektedir. Toplam 538 delegenin bulunduğu sistemde, her eyaletin değişen ağırlıkları ile belirlenen delege sayıları yer almaktadır. Adaylardan birinin, gerekli olan 270 delegeyi aşması durumunda başkanlık için hak kazanmış sayılmaktadır.

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