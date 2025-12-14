Tekirdağ Çorlu'da Feci Kaza: Motosiklet Yayanın Üzerine Düştü

Tekirdağ Çorlu'da feci kaza kamerada
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada, bir motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yayanın üzerine düştü. Olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde Reşadiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde gerçekleşti. Cadde üzerinde seyreden N.C.G.’nin (22) kullandığı motosiklet ile Şehit Ahmet Çelenkoğlu Sokaktan Yunus Emre 5. Sokak yönüne geçiş yapan M.K. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.
Kazanın etkisiyle motosikletten fırlayan genç kadın sürücü, kaldırımda bekleyen yayanın üzerine düştü ve araç savrularak bir telefon direğine çarptı.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü N.C.G., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili olarak polis tarafından inceleme başlatıldı.
