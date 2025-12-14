DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.854.267,98 -0,22%

Tekirdağ Çorlu'da Feci Kaza: Motosiklet Yayanın Üzerine Düştü

Çorlu'da motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yayanın üzerine düşüp ağır yaralandı; kaza kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 04:58
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 05:01
Tekirdağ Çorlu'da Feci Kaza: Motosiklet Yayanın Üzerine Düştü

Tekirdağ Çorlu'da feci kaza kamerada

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada, bir motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yayanın üzerine düştü. Olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Reşadiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde gerçekleşti. Cadde üzerinde seyreden N.C.G.’nin (22) kullandığı motosiklet ile Şehit Ahmet Çelenkoğlu Sokaktan Yunus Emre 5. Sokak yönüne geçiş yapan M.K. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Kazanın etkisiyle motosikletten fırlayan genç kadın sürücü, kaldırımda bekleyen yayanın üzerine düştü ve araç savrularak bir telefon direğine çarptı.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü N.C.G., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak polis tarafından inceleme başlatıldı.

TEKİRDAĞ'DA FECİ KAZA KAMERADA ARAÇLA ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ BEKLEYEN YAYANIN ÜZERİNE UÇTU

TEKİRDAĞ'DA FECİ KAZA KAMERADA ARAÇLA ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ BEKLEYEN YAYANIN ÜZERİNE UÇTU

TEKİRDAĞ'DA FECİ KAZA KAMERADA ARAÇLA ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ BEKLEYEN YAYANIN ÜZERİNE UÇTU

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ Çorlu'da Feci Kaza: Motosiklet Yayanın Üzerine Düştü
2
Bartın'da 01:52'de 3 Ayrı Kaza: Köpek Telef, Ufak Sıyrıklarla Atlatıldı
3
Brown Üniversitesi'nde silahlı saldırı: En az 2 ölü, 8 ağır yaralı
4
Çorlu'da Sürücü Değişikliği Trafik Polisinin Gözünden Kaçmadı
5
Tekirdağ Çorlu'da Süresi Geçen Ehliyetle Sürücü Araçsız Kaldı, Neşesini Bozmadı
6
Kastamonu Kuzeykent'te Kavga: 1'i Ağır, 2 Yaralı — 4 Gözaltı
7
Ankara Çankaya'da Trafik Kazası: Otomobil Motosiklete Çarptı, 4 Yaralı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama