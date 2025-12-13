DOLAR
Samsun'da 120 Bin TL'lik iPhone Satışı Viral Oldu: Telefoncu Dövizleri Görünce Coştu

Samsun'da telefoncu Tayfun Balcı, 120 bin TL değerindeki iPhone 17 Pro Max satışında müşterinin dövizlerini görünce verdiği tepkiyle sosyal medyada viral oldu.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 10:16
Samsun'da 120 Bin TL'lik iPhone Satışı Viral Oldu: Telefoncu Dövizleri Görünce Coştu

Samsun'da iPhone 17 Pro Max satışı sosyal medyayı güldürdü

SAMSUN (İHA)

Samsun'da bir telefoncunun, 120 bin TL değerindeki iPhone 17 Pro Max satışı sırasında müşterinin yanında getirdiği döviz ve TL'leri görünce verdiği samimi tepki sosyal medyada viral oldu. Paraları gördükten sonra ağzı kulaklarına varan telefoncunun o anları izleyenleri tebessüm ettirdi.

Yıllardır telefoncu dükkânı işleten esnaf Tayfun Balcı (44)'nın satışı sırasında sergilediği tavırlar, bir çalışan tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Balcı'nın, müşterideki paraları gördükten sonra verdiği tepkiler, parayı müşteriden alış anı, dövizleri koklaması ve kutu açılışı yapılan telefonu beyaz Mercedes gibi pazarlaması görüntülenen videoda dikkat çekti. Video, birçok sosyal medya platformunda hızla yayıldı.

Esnafın samimi itirafı

Balcı, esnaf olarak en mutlu olduğu zamanın iPhone satarken yaşadığı anlar olduğunu ifade etti ve şunları söyledi: "25 yıllık esnafım, en mutlu olduğum an iPhone sattığım an". Ayrıca, "Müşteri arsayı satmış, telefon almaya geldi. Kendisine 17 Pro Max verdik. Video süper olmuş. Paraları görünce elim ayağım titremeye başladı, ne olduğunu şaşırdım. Video bayağı ilgi gördü. 120 bin TL’lik bir satış yaptık. Adamın dolarlarını, avrolarını ve TL’lerini aldık. Çok şükür 17 Pro Max satışlarımız gayet iyi. Mavi, gümüş, turuncu ve beyaz renkleri ilgi görüyor. iPhone satarken bir başka oluyorum, kendimi kaybediyorum. Videoya ben de rastlıyorum, izlerken kendime gülüyorum. Beni görenler de meşhur olduğumu söylüyor. 25 yıldır bu işi yapıyorum. İnsanların güvenini kazandık. Belli bir çevre ve kitle de oluşturduk. Hamdolsun geçinip gidiyoruz".

Balcı, popüler olan videonun ardından tanımadığı insanların da kendisine tebessüm ettiğini belirtti.

TAYFUN BALCI

TAYFUN BALCI

TAYFUN BALCI

