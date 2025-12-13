ABD, Belarus’a Potasyum Yaptırımlarını Kaldırdı — 123 Mahkum Serbest Bırakıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Belarus Özel Temsilcisi John Coale, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Minsk'te gerçekleştirilen görüşmelerin ardından yapılan anlaşmaları duyurdu.

Coale-Lukaşenko görüşmesi

Coale, iki gün süren temasların ardından basına yaptığı açıklamada görüşmeleri "gayet üretken" olarak nitelendirdi ve amaçlarının Washington ile Minsk arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi olduğunu vurguladı.

Coale, tarafların çeşitli başlıklarda anlaşmaya vardığını belirterek "Yaptırımlar kaldırılıyor, mahkumlar serbest bırakılıyor." ifadesini kullandı. Ayrıca, ilişkiler ilerledikçe daha fazla yaptırımın kaldırılacağını kaydetti.

Özel temsilci, ABD'nin Belarus'un önemli ihracat ürünlerinden ve gübre üretiminde kritik bir bileşeni olan potasyum üzerindeki yaptırımları derhal kaldırmayı kabul ettiğini bildirdi. Coale, görüşmelerde ayrıca Ukrayna'daki savaş ve Belarus'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakerelerde nasıl rol oynayabileceği konularının ele alındığını aktardı.

Belarus, 123 mahkumu serbest bıraktı

Görüşmelerin ardından Belarus, aralarında 2020 yılında gözaltına alınan muhalefetin önemli isimlerinden Maria Kolesnikova ile Nobel Barış Ödülü sahibi ve insan hakları aktivisti Ales Bialiatski'nin de bulunduğu 123 mahkum'un serbest bırakıldığını açıkladı.

Özgürlüğüne kavuşan bir grup kısa süre sonra ABD'nin Litvanya'daki Vilnius Büyükelçiliği'nde karşılandı.

Lukaşenko, daha önce Trump'ın siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrıları sonrası geçen eylül ayında 52 mahkum'un affedildiğini duyurmuştu.

MİNSK (İHA) - ABD BAŞKANI DONALD TRUMP’IN BELARUS ÖZEL TEMSİLCİSİ JOHN COALE, BELARUS DEVLET BAŞKANI ALEKSANDR LUKAŞENKO İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ABD’NİN BELARUS’A UYGULANAN POTASYUM YAPTIRIMLARININ KALDIRILDIĞINI BİLDİRİRKEN, BELARUSLU YETKİLİLER İSE ÜLKEDE TUTUKLU BULUNAN 123 MAHKUMUN AFFEDİLDİĞİNİ AÇIKLADI.