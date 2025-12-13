DOLAR
Adana'da Otomobil Patladı: Sürücü İsmail Hakkı Doğan Hayatını Kaybetti

Adana Sarıçam Buruk Mahallesi'nde plakası öğrenilemeyen otomobilin patlayıp yanması sonucu sürücü İsmail Hakkı Doğan yaşamını yitirdi; soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 23:22
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 23:23
Buruk Mahallesi'nde meydana gelen olayda inceleme başlatıldı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mahallesi'nde seyir halindeki, plakası öğrenilemeyen otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle patlayıp yanmaya başladı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri sürücü İsmail Hakkı Doğan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. Doğan'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

