DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.851.875 0,06%

Bursa'da kamyonetin çarptığı scooter sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa Yıldırım'da kamyonetin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü Serdar Zencirkıran, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 15:59
Bursa'da kamyonetin çarptığı scooter sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'da kamyonetin çarptığı scooter sürücüsü hayatını kaybetti

Samanlı Mahallesi — Olay saat 11.50 sıralarında gerçekleşti

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında, elektrikli scooter sürücüsü ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 11.50 sıralarında, Ercan Çeziker (45) idaresindeki 16 ASU 590 plakalı kamyonet, Serdar Zencirkıran (34) yönetimindeki Onvo marka elektrikli scooter ile çarpıştı. İddiaya göre çarpışma sonucu Zencirkıran ağır şekilde yaralandı.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilen Zencirkıran, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Zencirkıran kurtarılamadı.

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü Ercan Çeziker gözaltına alındı. Çeziker’in ifadesinin alınmasının ardından yarın adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

SERDAR ZENCİRKIRAN

SERDAR ZENCİRKIRAN

İLGİLİ HABERLER

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da 93 Yaşındaki Abdurrahman Altıntaş Evine 1 Km Uzaklıkta Ölü Bulundu
2
Ankara Altındağ'da Tezveren Sultan Türbesi'ne Otomobil Çarptı
3
Ankara'da Sahte İlaç Operasyonu: 2,4 Milyon TL Değerinde 8.100 Ürün Ele Geçirildi
4
Bozdoğan'da Hamsi Revaçta: Tezgahlarda Hamsi, İstavrit ve Sardalya
5
Bursa'da kamyonetin çarptığı scooter sürücüsü hayatını kaybetti
6
Ankara'da Yasa Dışı Etil Alkol Operasyonu: 2 Gözaltı, 5 Ton Ele Geçirildi
7
Kırşehir'de 1 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama