Bursa'da kamyonetin çarptığı scooter sürücüsü hayatını kaybetti

Samanlı Mahallesi — Olay saat 11.50 sıralarında gerçekleşti

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında, elektrikli scooter sürücüsü ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 11.50 sıralarında, Ercan Çeziker (45) idaresindeki 16 ASU 590 plakalı kamyonet, Serdar Zencirkıran (34) yönetimindeki Onvo marka elektrikli scooter ile çarpıştı. İddiaya göre çarpışma sonucu Zencirkıran ağır şekilde yaralandı.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilen Zencirkıran, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Zencirkıran kurtarılamadı.

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü Ercan Çeziker gözaltına alındı. Çeziker’in ifadesinin alınmasının ardından yarın adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

SERDAR ZENCİRKIRAN