Şap Karantinası Bozdoğan’da Meraları Boşalttı — Çobanlar Hayvanları Ağılda Tutuyor

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde şap karantinası ve meraların yetersizliği nedeniyle çobanlar hayvanlarını ağılda tutuyor; kurt tehdidi çoban köpeklerini vazgeçilmez kılıyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 23:12
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 23:18
Çoban Erdoğan Taşır: "Aylardır hazır yedirmek zorundayız"

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde çoban Erdoğan Taşır, meraların yetersizliği ve bölgede devam eden şap karantinası nedeniyle hayvanlarını dışarı çıkaramadıklarını belirtti. Taşır, "Aylardır hazır yedirmek zorundayız. Şap hastalığı salgınının da etkisiyle hayvancılık sektörü en zor günlerini yaşıyor. Benim gibi pek çok çoban hayvanını günlerdir ağıldan dışarı çıkaramıyor" dedi.

Ülke genelinde yayılan şap hastalığı sebebiyle uygulanan karantina hem küçükbaş hem de büyükbaş yetiştiricilerini zor durumda bıraktı. Karantina kapsamında hayvanların meraya çıkarılması yasaklanırken, üreticiler sürülerini ahırda tutmak zorunda kalıyor.

Yaylada gece gündüz kurt var, sürünün bekçisi köpekler

Taşır, hayvancılığın yalnızca ekonomik değil aynı zamanda doğayla mücadeleyi de gerektirdiğini vurguladı ve özellikle yaylalarda kurt tehlikesinin hiç eksik olmadığını söyledi. Sürünün korunmasında çoban köpeklerinin vazgeçilmez olduğunu aktaran Taşır, sadakati ve çevikliğiyle bilinen köpeklerin 500 metre yakına bile kurdu yaklaştırmadığını anlatarak, "Köpeğim olmasa sürüyü kurtlara karşı korumamız mümkün değil. Onlar olmasa hayvancılık çok daha zor olurdu" dedi.

