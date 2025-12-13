DOLAR
Siverek'te apartman yangını: 9 kişi dumandan etkilendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Güzelşehir Mahallesi'ndeki apartman yangınında 9 kişi dumandan etkilendi; yaralılar Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 23:10
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 23:19
Güzelşehir Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, akşam saatlerinde Siverek ilçesine bağlı Güzelşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir apartmanda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek binayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 9 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

