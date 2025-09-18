ABD, BMGK'de Gazze için ateşkes tasarısını veto etti

Derhal ve kalıcı ateşkes ile sınırsız insani yardım çağrısı reddedildi

BMGK'de sunulan tasarı, Gazze'de derhal ve kalıcı ateşkes ile sınırsız insani yardım erişimi sağlanmasını talep ediyordu; ancak tasarı ABD tarafından veto edildi.

Vetonun ardından uluslararası arenada belirsizlik sürdü. Karar, Gazze'deki insani durumla ilgili çözüm çağrılarını ve sahadaki sivillerin güvenliği konusundaki endişeleri daha da öne çıkardı.

Veto, söz konusu taleplerin uygulanmasını engellerken, diplomatik çabaların ve insani yardım girişimlerinin nasıl ilerleyeceği konusu kritik bir soru işareti olarak kaldı.

Gelişmeler, dünya kamuoyunun ve ilgili aktörlerin tepkileriyle birlikte yakından izleniyor; uluslararası toplumun yeni adımlar atıp atmayacağı önümüzdeki dönemde belirleyici olacak.