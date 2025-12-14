DOLAR
Elmacı Dede, Hatay Mandalinasını Mehmetçiğe Uğurladı

75 yaşındaki 'Elmacı Dede' Muhammet Yılmaz, don zararı sonrası Dörtyol mandalinalarıyla aracını doldurarak Mehmetçiğe destek için Hakkari'ye uğurlandı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 09:03
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 09:09
Elmacı Dede, Hatay mandalinasını Mehmetçiğe götürmek üzere yola çıktı

Hatayın Dörtyol ilçesinin damakta tat bırakan mandalinası, sınır bölgesinde görev yapan Mehmetçiğe ulaşması için "Elmacı Dede" olarak bilinen Muhammet Yılmaz'a teslim edildi.

Elmacı Dede'nin geleneği ve bu yıl yaşanan zorluk

Denizli'de yaşayan 75 yaşındaki Muhammet Yılmaz, yıllardır bahçesinde yetiştirdiği elmaları sınır hattı ve operasyon bölgesindeki Mehmetçiğe götürmesiyle tanınıyor. Ancak bu yıl elma bahçesi don afetinden olumsuz etkilendi; Yılmaz, aracını dolduracak kadar elma toplayamadı.

Belediye ve kaymakamlıktan destek

Denizli'den yola çıkan Yılmaz'ın aracının boş kalan kısmı, Dörtyol Belediyesi ve Dörtyol Kaymakamlığı iş birliğiyle Dörtyol mandalinalarıyla dolduruldu. Mehmetçiğe manevi destek vermek üzere Dörtyol'dan Hakkari'ye doğru yola çıkan Yılmaz'ı Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç uğurladı.

Bahadır Amaç, Yılmaz'a destekleri için teşekkür ederek şunları söyledi: "Yıllardır Denizli’de kendi bahçesinde topladığı elmaları hiçbir karşılık beklemeden operasyon bölgelerine götüren elmacı dedemizin bu yıl bahçesini don vurmuş. Onun için topladığı elmalar aracını dolduramamış. Dörtyol Belediyemiz ve Dörtyol Kaymakamlığımız, amcamızla iletişime geçti ve Dörtyol’umuzun bu güzel mandalinalarını aracın kalan kısmına doldurduk. Askerlerimize mandalina ulaştırmamızda bize yardımcı olduğu için kendisine teşekkür ediyoruz, rabbim razı olsun. Askerlerimizin tırnağına taş değmesin, rabbim onları korusun"

Yolculuğun rotası

Muhammet Yılmaz, sınır bölgesindeki askerlere elma götürme geleneğini sürdürdüğünü belirterek şunları ifade etti: "Yıllardır operasyon bölgesindeki askerlerimize manevi destek vermek için kendi bahçemde yetiştirdiğim elmaları dağıtıyorum. Bu sene don afetinden dolayı bahçemde çok az elma oldu. Ben de kendi bahçemdeki az elmayı yükledim, ardından da Dörtyol Kaymakamımızla iletişim kurdum ve başkanımla bu işi organize etmişler. Aracımda boş kalan kısmı Dörtyol mandalinasıyla doldurdular. Yolumuz Hakkari Yüksekova, Çukurca oradan da Kuzey Irak’taki üst bölgelerine dağıtacağım"

Yılmaz'ın bu anlamlı yolculuğu, toplumda fedakârlık ve dayanışma simgesi olarak dikkat çekiyor.

