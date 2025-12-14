DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.853.594,82 -0,2%

Hatay'da Elektrik Kontağı Yangını: Kırıkhan'da Mutfak Kül Oldu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, bir ailenin mutfağını ve tüm beyaz eşyalarını kül etti.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 09:04
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 09:15
Hatay'da Elektrik Kontağı Yangını: Kırıkhan'da Mutfak Kül Oldu

Hatay'da Elektrik Kontağı Yangını: Kırıkhan'da Mutfak Kül Oldu

Kalekamberli Mahallesi'nde çıkan yangın evin mutfak bölümünü kullanılamaz hale getirdi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Kalekamberli Mahallesi'nde, elektrik kaynadığından çıktığı tahmin edilen bir yangın, bir ailenin mutfağını kül etti. Hafta sonu gezmesine çıkan Yaşar Umur ve ailesi, komşuların ihbarı üzerine evlerine geldiklerinde mutfağın tamamen kullanılamaz durumda olduğunu gördü.

Olayın, evin elektrik kontağından başladığı ilk belirlemelere göre tahmin ediliyor. Mutfak bölümünden kısa süre içinde alevlerin yükseldiği yangını gören komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen jandarma ve itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Ev sahibi Yaşar Umur, olay anında ailesiyle birlikte evde olmadıklarını belirterek, 'Biz evde yoktuk. Elektrikler gidip geldiği için elektrik kontağından mutfakta yangın çıktı. Mutfakta çok hasar var ve bütün beyaz eşyalar hepsi yandı.' dedi. Umur, komşuların ve köylülerin evin kapısını kırıp içeri girerek söndürmeye çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle yangının kontrol altına alındığını aktardı.

Yaşar Umur, 'Mutfakta hiçbir şeyim kalmadı. Buzdolabı, dipfriz, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyalar yandı.' ifadelerini kullandı. Yetkililer yangının kesin sebebine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

HATAY’IN KIRIKHAN İLÇESİNDE BULUNAN BİR EVDE ÇIKAN YANGINI İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ. EVİNDE...

HATAY’IN KIRIKHAN İLÇESİNDE BULUNAN BİR EVDE ÇIKAN YANGINI İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ. EVİNDE YANGIN ÇIKTIĞI ESNADA AİLESİYLE BİRLİKTE DIŞARIDA OLAN EVİN SAHİBİ YAŞAR UMUR, MUTFAKTA BULUNAN BEYAZ EŞYALARIN TAMAMININ YANDIĞINI BELİRTEREK YETKİLİLERDEN DESTEK BEKLİYOR.

HATAY’IN KIRIKHAN İLÇESİNDE BULUNAN BİR EVDE ÇIKAN YANGINI İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ. EVİNDE...

İLGİLİ HABERLER

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli Kabuk Değiştiriyor: Dev Projelerle Metro ve Kentsel Dönüşüm
2
Çankırı'nın Yer Altı Tuz Şehri: Astım ve KOAH Hastalarına Şifa
3
Tır Kontrolden Çıktı: Köprübaşı Çarıklar Mahallesi'nde 1 Yaralı
4
Gaziantep'te Aile Sağlık Merkezinde Akupunkturle Ağrıya Çözüm
5
Sivas'ta Yaralı Dağ Keçisi 'Garip' Ailenin Maskotu Oldu
6
ÇEDES Öğrencileri Nasuh Paşa Külliyesi’nde Buluştu
7
Uzmandan Aşı Uyarısı: Evcil Kedi ve Köpekler Zararlı Değil

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama