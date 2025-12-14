Hatay'da Elektrik Kontağı Yangını: Kırıkhan'da Mutfak Kül Oldu

Kalekamberli Mahallesi'nde çıkan yangın evin mutfak bölümünü kullanılamaz hale getirdi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Kalekamberli Mahallesi'nde, elektrik kaynadığından çıktığı tahmin edilen bir yangın, bir ailenin mutfağını kül etti. Hafta sonu gezmesine çıkan Yaşar Umur ve ailesi, komşuların ihbarı üzerine evlerine geldiklerinde mutfağın tamamen kullanılamaz durumda olduğunu gördü.

Olayın, evin elektrik kontağından başladığı ilk belirlemelere göre tahmin ediliyor. Mutfak bölümünden kısa süre içinde alevlerin yükseldiği yangını gören komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen jandarma ve itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Ev sahibi Yaşar Umur, olay anında ailesiyle birlikte evde olmadıklarını belirterek, 'Biz evde yoktuk. Elektrikler gidip geldiği için elektrik kontağından mutfakta yangın çıktı. Mutfakta çok hasar var ve bütün beyaz eşyalar hepsi yandı.' dedi. Umur, komşuların ve köylülerin evin kapısını kırıp içeri girerek söndürmeye çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle yangının kontrol altına alındığını aktardı.

Yaşar Umur, 'Mutfakta hiçbir şeyim kalmadı. Buzdolabı, dipfriz, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyalar yandı.' ifadelerini kullandı. Yetkililer yangının kesin sebebine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

HATAY’IN KIRIKHAN İLÇESİNDE BULUNAN BİR EVDE ÇIKAN YANGINI İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ. EVİNDE YANGIN ÇIKTIĞI ESNADA AİLESİYLE BİRLİKTE DIŞARIDA OLAN EVİN SAHİBİ YAŞAR UMUR, MUTFAKTA BULUNAN BEYAZ EŞYALARIN TAMAMININ YANDIĞINI BELİRTEREK YETKİLİLERDEN DESTEK BEKLİYOR.