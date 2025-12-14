Gümüşhane Beyaza Büründü: Kar ve Sis Drone ile Kartpostallık Görüntüler

Kent, kar ve sisin verdiği büyüleyici görüntülerle havadan kaydedildi

Gümüşhane’de etkili olan kar yağışı sonrası şehir, beyaz örtüyle kaplandı; dağların üzerine çöken sis tabakası ise ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer alan ve coğrafi yapısı gereği dağların kucakladığı şehir olarak bilinen Gümüşhane, kış mevsiminin ilk güçlü etkisiyle fotoğraf karelerini aratmayacak görüntülere sahne oldu.

Kent merkezini çevreleyen yüksek dağ zirvelerine düşen kar ile vadi tabanına doğru süzülen sis bulutları, seyir zevki yüksek panoramalar oluşturdu. Bu anlar drone kamerasına yansıdı ve izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Şehrin gürültüsünden uzak, beyazın sessizliğiyle kaplanan Gümüşhane manzarası, kar yağışının ardından ortaya çıkan büyüleyici atmosferle kışın sert yüzünü unutturdu. Özellikle dağların karlı zirveleri ile yerleşimlerin bütünleştiği görüntüler dikkat çekti.

Bu kareler, bölgenin kış turizmi potansiyelini de gözler önüne sererken, Gümüşhane’nin doğal güzelliklerinin tanıtımına katkı sağlayacak türden görüntüler olarak kayda geçti.

