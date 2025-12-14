DOLAR
Gümüşhane Beyaza Büründü: Kar ve Sis Drone ile Kartpostallık Görüntüler

Gümüşhane'de kar yağışı ve dağları kaplayan sis tabakası, drone görüntüleriyle kartpostallık manzaralar oluşturdu; kış turizmi potansiyeli öne çıktı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 09:13
Kent, kar ve sisin verdiği büyüleyici görüntülerle havadan kaydedildi

Gümüşhane’de etkili olan kar yağışı sonrası şehir, beyaz örtüyle kaplandı; dağların üzerine çöken sis tabakası ise ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer alan ve coğrafi yapısı gereği dağların kucakladığı şehir olarak bilinen Gümüşhane, kış mevsiminin ilk güçlü etkisiyle fotoğraf karelerini aratmayacak görüntülere sahne oldu.

Kent merkezini çevreleyen yüksek dağ zirvelerine düşen kar ile vadi tabanına doğru süzülen sis bulutları, seyir zevki yüksek panoramalar oluşturdu. Bu anlar drone kamerasına yansıdı ve izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Şehrin gürültüsünden uzak, beyazın sessizliğiyle kaplanan Gümüşhane manzarası, kar yağışının ardından ortaya çıkan büyüleyici atmosferle kışın sert yüzünü unutturdu. Özellikle dağların karlı zirveleri ile yerleşimlerin bütünleştiği görüntüler dikkat çekti.

Bu kareler, bölgenin kış turizmi potansiyelini de gözler önüne sererken, Gümüşhane’nin doğal güzelliklerinin tanıtımına katkı sağlayacak türden görüntüler olarak kayda geçti.

Gümüşhane beyaz gelinliğini giydi

