Hatay'ın Yıldız Mahallesi: 880 Kişinin Soyadı Yıldız, İkinci İsimle Çözüm

Hatay'ın Yıldız Mahallesi'nde Tek Soyadı Yıldız

Yıldız Mahallesi, Reyhanlı ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaklaşık 880 nüfus barındıran bir yerleşim. Mahallede yaşayan herkesin soyadı Yıldız olması, bölgeyi öne çıkaran en dikkat çekici özellik.

Soyadı geleneği ve kayıt işlemleri

Yaklaşık 250 yıldır aynı soyadının sürdüğü mahallenin sakinleri, isim karışıklığını önlemek için çocuklara genellikle ikinci isim veya lakap veriyor. Resmi işlemlerde ortaya çıkabilecek karışıklıkları ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası önlüyor.

Geçen yıl Harran Mahallesi'nden ayrılarak mahalle statüsü kazanan Yıldız Mahallesi'nde imam ve öğretmenler dışında hemen herkesin soyadı Yıldız. Bu durum, mahalleye ilk kez gelenleri şaşırtıyor.

Mahallelilerin görüşleri

Hasan Yıldız şunları söyledi: "Biz Yıldız Mahallesi olarak 880 nüfuslu bir mahalleyiz. Yaklaşık 250 yıldır bu mahallenin yerleşimi vardır. Bizim dedelerimiz zamanından bu yana ’Yıldız’ soy ismi olarak geldi. Soy isimler Yıldız olarak devam etti. Bu mahallede; mahallenin imamı ve öğretmenleri hariç herkesin soy isimleri Yıldız olarak devam ediyor. Genellikle karışıklık olmuyor. Karışıklık olmasın diye mahallede yaşayan insanların çoğunun ikinci ismi var. Örneğin; Ahmet Furkan Yıldız, Ahmet Emin Yıldız bu şekilde olduğu için karışıklık olmuyor. Karışıklık olmasın diye ikinci isim kullanıyoruz. Öğretmenler ilk zamanlarında çok şaşırıyorlar. Öğretmenler burada 5 ila 7 yıl süre görev yaptıkları için zamanla alışıyor. Önceden Harran Mahallesi’ne bağlıydık şimdi biz ayrı Yıldız Mahallesi olduk. Eskiden ikinci isimler kullanılmadığı için karışıklar oluyordu. Reyhanlı ilçesinde hem mahalle hem de soy isim olarak tek bizim mahallede var"

Murat Yılmaz ise durumu şöyle anlattı: "Benim ismim Murat Yıldız, lakabım ise Cemil Kermo Yıldız’dır. Dedelerimiz yaklaşık 250 yıl önce gelip yerleşmişler. Zaman geçtikçe soy ismimiz genişledi. Eskiden karışıklık olurdu ama kimlik olduğunda çok olmuyor. Karışıklık olmasın diye lakaplar takıldı. Mesela; Hasan Mehmet veya Hasan Ahmet gibi lakaplar takıldı. Genelde bir isimden 50 tane var, bu yüzden karışıklık olmasın diye lakaplar taktık. Mahallenin imamı ve öğretmenleri hariç hepsi ’Yıldız’ soy isminde. İlk geldiklerinde çok karışıklıklar oluyor. Öğretmenler isimlere alışana kadar çocukların öğrenci numaralarını söylüyorlar. Mesela, Mehmet’i çağıracak ismi yerine 26 numara diye çağırıyor. Çünkü Mehmet dediğinde 10 kişi bakıyor"

