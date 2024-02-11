ABD Büyükelçisi'nden Türkiye'ye F-12 satışı hakkında yeni açıklama geldi

ABD'nin F-16 satışı için Kongre'de itiraz edecek süre bitti. 15 günlük denetim süreci, satışı engelleyecek bir engel çıkmadan sona erdi. ABD Büyükelçisi Flake, bunun ilerleme için önemli bir adım olduğunu söyledi.

ABD Büyükelçisi'nden Türkiye'ye F-12 satışı hakkında yeni açıklama geldi
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ABD Dışişleri Bakanlığı, 26 Ocak'ta Türkiye'ye 40 adet F-16 savaş uçağı satışı ve var olan F-16'ların yenilenmesi için Kongre'ye resmi bir bildirim yaptı.

ABD yönetimi, silah satışı için Kongre'ye teklif sundu. Kongre'den 15 gün içinde satışı engelleyecek bir itiraz çıkmadı. Yani 15 günlük denetim süreci, satışı durduracak bir engel olmadan bitti.

AECA yasası, NATO üyesi olan ve olmayan ülkeler arasında farklı bir süre belirlemiştir. NATO üyesi ülkeler 15 gün, diğer ülkeler ise 30 gün içinde silah satın alabilirler. ABD'nin Flake büyükelçisi, bunun ilerleme yönünde atılmış bir adım olduğunu söyledi.

f-16

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