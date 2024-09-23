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ABD Büyükelçisi Salazar'dan Meksika'daki Çatışmalara Yanıt

ABD'nin Meksika Büyükelçisi, ülkesinin Meksika'daki uyuşturucu savaşlarındaki sorumluluğunun bulunmadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 10:15
ABD Büyükelçisi Salazar'dan Meksika'daki Çatışmalara Yanıt

ABD Büyükelçisinden Meksika'daki Çatışmalar Hakkında Açıklama

ABD'nin Meksika'daki Büyükelçisi Ken Salazar, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un uyuşturucu kaçakçılığı yapan Sinaloa karteline bağlı gruplar arasındaki çatışmalarla ilgili yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Salazar: "ABD'nin Suçu Değil"

Salazar, düzenlediği basın toplantısında, Sinaloa eyaletinde yaşananların ABD'nin suçu olmadığını dile getirdi. Meksika'nın Chihuahua eyaletindeki açıklamasında, "Bu çatışmalar, Meksika'daki güvensizlik ve şiddet problemi nedeniyle meydana geldi" ifadelerini kullandı.

Çatışmaların Sonucu: En Az 53 Ölü

Meksika'nın içindeki bu çatışmalar, 9 Eylül'den bu yana devam ediyor ve en az 53 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ayrıca, 51 kişiden de hâlâ haber alınamadığı bildirildi.

Obrador'un İddiaları

Meksika Devlet Başkanı Obrador, 20 Eylül'deki açıklamalarında ABD'yi suçlamış ve ülkede yaşanan çatışmaların arkasında ABD hükümetinin kararı olduğunu belirtmişti. Özellikle, "El Mayo" olarak bilinen Ismael Zambada Garcia'nın tutuklanmasının ardından bu suçlamaları dile getirdi. Obrador, "Sinaloa'daki istikrarsızlığın sebebi, ABD hükümetinin aldığı yanlıştır" şeklinde konuştu.

ABD Adalet Bakanlığı'nın Açıklamaları

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, 25 Temmuz'da, "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez ile Garcia'nın Texas'ta gözaltına alındığını duyurmuştu. Bu tutuklama, Meksika'daki çatışmalar açısından önemli bir dönüm noktası oldu.

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