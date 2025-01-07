ABD Büyükelçisi Salazar, Meksika'da Fentanil Üretimini Açıkladı

ABD'nin Meksika Büyükelçisi, Fentanil Üretimini Belirtti

ABD'nin Meksika Büyükelçisi Ken Salazar, görevinden ayrılmadan önce gerçekleştirdiği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Salazar, "Meksika'da fentanil var ve burada üretildiğini de biliyorum." ifadesini kullanarak, Meksika hükümetinin bu konudaki açıklamalarını çürüttü.

Meksika Hükümeti ve Uyuşturucu Kartelleri

Son dönemlerde Meksika hükümeti, ülkede fentanil üretilmediğine dair açıklamalarda bulunmuştu. Ancak Salazar, söz konusu iddialara karşı çıkarak, ülkede fentanil üretiminin mevcut olduğunu vurguladı.

Geçtiğimiz aylarda The New York Times gazetesinde yer alan bir haberde, Meksika’daki uyuşturucu kartellerinin fentanil ürettiği belirtilmişti. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, bu haberin güvenilir olmadığını ve bilgilerin yalanlandığını ifade etti.

Fentanil Sorunu ve Etkileri

Meksika'da fentanil üretimi ve kaçakçılığı, ülkenin uyuşturucu kartelleriyle mücadelesinin önemli bir parçası olmaya devam ediyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre, ABD'de her gün 150'den fazla kişi fentanil gibi sentetik uyuşturucular yüzünden hayatını kaybediyor. Bu durum, ülkede uyuşturucu problemi açısından acil bir çözüm gerektiren bir krize işaret ediyor.