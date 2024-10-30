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ABD'de Başkanlık Seçimlerinde 51 Milyon Erken Oy Kullanıldı

5 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde erken oy verme sürecinde 51 milyondan fazla oy kullanıldı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 10:39
ABD'de Başkanlık Seçimlerinde 51 Milyon Erken Oy Kullanıldı

ABD'de Başkanlık Seçimleri İçin Erken Oy Kullanma Süreci

Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine bir hafta kala, erken oy verme işlemi büyük ilgi görüyor. Ülke genelinde 51 milyondan fazla seçmen, oylarını kullanma fırsatını değerlendirdi.

Florida Üniversitesi'nin Raporu

The Hill kaynaklı veriler ışığında, Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı'nın açıkladığına göre, erken oy kullanma, hem posta yoluyla hem de doğrudan sandık başına giderek gerçekleştirildi. Dün itibarıyla, 24 milyon seçmenin posta yoluyla, 27 milyon seçmenin ise şahsen oy kullandığı belirtildi.

Önceki Seçimlerle Karşılaştırma

2020 seçimlerinde, Kovid-19 pandemisinin etkisiyle Amerikalıların %66,6'lık bir katılım gösterdiği ve toplamda 159 milyona yakın oy kullanıldığı kaydedildi. Şu anki erken oy sayısı, o süreçteki 154 milyondan fazla oyun neredeyse üçte birine tekabül ediyor.

Kritik Eyaletlerde Durum

Michigan, Pensilvanya ve North Carolina gibi önemli eyaletlerde, her biri 1,44 milyondan fazla erken oy kullanıldı. Bu bölgeler, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında kritik bir savaş alanı olarak öne çıkıyor. Hem Joe Biden hem de rakibi için bu eyaletlerin, Kongre'nin kontrolü açısından da büyük bir önemi bulunuyor.

Erken oy kullanma işlemleri, seçim günü olan 5 Kasım'da da devam edecek. Bu tarihte yapılan oylar, sandık kapanışının ardından sayılacak.

Başkan Biden'ın Erken Oy Kullanımı

ABD Başkanı Joe Biden, yarıştan çekildiği 5 Kasım başkanlık seçimleri öncesinde, memleketi Delaware'de erken oy kullanma işlemini gerçekleştirmişti.

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