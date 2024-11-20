ABD'de Bomba Kasırgası: Washington'da 600 Bin Kişi Elektriksiz Kaldı

ABD'nin Kuzeybatısını Vuran Bomba Kasırgası

ABD'nin kuzeybatısında etkili olan "bomba kasırgası", Washington eyaletinde büyük hasara yol açtı. Şiddetli rüzgar ve yoğun yağmur, 600 binden fazla kişinin elektriksiz kalmasına neden oldu.

İlk Belirtiler ve Uyarılar

Kasırganın yol açtığı devrilen ağaçlar ve kapanan yollar, bölge sakinleri için tehlikeli bir durum oluşturdu. İtfaiye yetkilileri, insanları evlerinin en alt katına sığınmaları, camlardan uzak durmaları ve gerekmedikçe dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Üzücü Bir Kayıp

Yetkililer, devrilen bir ağacın altında kalarak hayatını kaybeden bir kadının trajedisiyle ilgili bilgi verdi. Bu olay, kasırganın ne denli şiddetli olduğu konusunda bir gösterge niteliği taşıyor.

Elektrik Kesintileri ve Etkileri

Washington'da 600 binden fazla kişi elektrik kesintisi yaşarken, Oregon'da 15 bin, California'da ise 19 bin kişinin elektriği kesildi. Yetkililer, kasırganın etkilerinin cuma gününe kadar süreceğini bildirdi.

Bomba Siklonu Nedir?

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesine göre, bomba siklonu, tropik bölgeler ile kutup bölgeleri arasında yer alan bir kasırganın hızla yoğunlaşmasıyla oluşuyor. Son yıllarda ülkenin kuzeybatısını vuran en güçlü kasırga olarak dikkat çekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.