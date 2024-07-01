ABD'de Eylem Tok 2. mahkemesine çıktı! Tutuklu yargılanması devam ediyor: İade süreci ertelendi

ABD'DE TUTUKLU YARGILANAN EYLEM TOK'UN DURUŞMASI ERTELENDİ



İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasının ardından 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur ile birlikte ABD'ye kaçan ve Boston’da yakalanan Eylem Tok’un Türkiye'ye iade sürecinde önemli gelişmeler yaşandı. Boston'daki John Joseph Moakly Adliyesi'nde görülen duruşmada, Tok'un tutukluluk halinin devamına karar verildi ve iade süreci incelenmek üzere ertelendi.

Eylem Tok, Boston'daki mahkemede ikinci kez "iade" duruşmasına çıktı. Tok’un avukatı, ABD ile Türkiye arasındaki iade anlaşmasına göre müvekkilinin Türkiye'ye iade edilmesi için en az 1 yıl hapis cezası gerektiren bir suç işlemesi gerektiğini savundu ve Tok'un kefaletle serbest bırakılmasını talep etti. Ancak, savcı Kristen Kearney, ABD Dışişleri Bakanlığından dava için gönderilen görüşe dayanarak, Tok'un suç mahallindeki delilleri yok etme, karartma veya değiştirme gibi ek suçlamaların da olduğunu belirtti.



HAKİMİN KARARI VE DURUŞMANIN ERTELENMESİ

Duruşmaya bakan hakim Donald L. Cabell, ABD ile Türkiye arasındaki mevcut iade anlaşması çerçevesinde savunma ve savcılık makamlarının iddialarının incelenmesi için duruşmayı erteledi. Hakim Cabell, ağustos ayı içinde bir tarih belirlenmesi için tarafların iletişime geçmesini isteyerek, bu süre zarfında Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN GÖRÜŞ

ABD Dışişleri Bakanlığı, 27 Haziran'da Massachussetts Bölge Başsavcılığına gönderdiği mektupta, İstanbul'daki ölümlü trafik kazasının şüphelisi Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine yönelik olumlu bir görüş bildirmişti. Mektupta, Türkiye hükümetinden gayri resmi alınan yeni bilgilere dayanarak Tok'un iadesinin uygun olduğu belirtilmişti. Ayrıca, Tok'un suçluyu koruma ve delilleri yok etme gibi suçlamalarla da karşı karşıya olduğunun altı çizilmişti.

İSTANBUL'DAKİ ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış ve yol kenarında tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen bir araç bu ATV'lere çarpmıştı. Kazada yaralanan 5 kişiden biri olan Oğuz Murat Aci yaşamını kaybetmişti. Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok’un yardımıyla olay yerinden uzaklaşmış ve önce Mısır’a, ardından da ABD'ye kaçmışlardı.

ABD’DE TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDİYOR

Şüphelilerin iadesi için Türkiye Adalet Bakanlığı tarafından ABD yetkili makamlarına geçici tutuklama talebi gönderilmiş ve Florida federal mahkemesinin kararı üzerine 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalanmışlardı. 18 Haziran'da mahkemeye çıkarılan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti. Cihantimur'un avukatları müvekkillerinin kaldığı tutukevinin şartlarının kötü olduğunu savunarak ev hapsi veya yer değişikliği talep etmiş, ancak bu talep 21 Haziran'daki duruşmada reddedilmişti.

TUTUKLU YARGILAMA SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

Eylem Tok'un tutuklu yargılama süreci, Türkiye ile ABD arasındaki iade anlaşması çerçevesinde ilerliyor. ABD ve Türkiye arasında imzalanan iade anlaşmasına göre, suçluların iadesi için belirli hukuki prosedürlerin ve şartların sağlanması gerekiyor. Tok’un tutukluluğunun devam etmesi, iade sürecinin ciddi bir şekilde ele alındığını gösteriyor. Mahkeme, bu süreçte her iki ülkenin hukuki argümanlarını ve delillerini inceleyecek ve iade talebi hakkında nihai karar verilecek.