ABD'de Filistin'e Destek Gösterilerine Soruşturma: 5 Üniversite 'Antisemitizm' İddiasıyla İnceleme Altında

ABD hükümeti, Filistin’e destek gösterisi düzenleyen 5 üniversite hakkında 'antisemitizm' iddiasıyla soruşturma başlattı. Bu karar, Başkan Donald Trump'ın tartışmalı 'antisemitizmle mücadele' temasına dayalı başkanlık kararnamesi sonrası geldi. 2024 yılı itibarıyla, tüm dünyaya yayılan Filistin destek gösterileri nedeniyle hükümet, Columbia Üniversitesi, Northwestern Üniversitesi, Portland Eyalet Üniversitesi, California Üniversitesi-Berkley Kampüsü ve Twin Cities Minnesota Üniversitesine yönelik inceleme başlattı.

ABD Eğitim Bakanlığı, Trump'ın kararnamesi kapsamında, bu üniversitelerde 'antisemitik tutumların' görüldüğünü öne sürdü. İnsan Hakları Ofisi yetkilisi Craig Trainor, eylemlerin kampüslerdeki yaşamı olumsuz etkilediğini belirtti.

Columbia Üniversitesi'nde Protestolar Kargaşaya Neden Oldu

Columbia Üniversitesi'nde, 16 Nisan 2024 tarihinde, öğrenciler Gazze'deki saldırıları ve işgali protesto amacıyla kampüsta çadır kurup oturma eylemi düzenledi. Rektör Minouche Shafik, eylemlerin ikinci gününde New York Polisi'nden yardım talep etti ve sonuç olarak 108 öğrenci gözaltına alındı.

29 Nisan 2024'te, okul yönetimi ile gerçekleştirdikleri müzakerelerin olumsuz sonuçlanması üzerine öğrenciler, okulun tarihi Hamilton Hall binasına girdi. Okul yönetiminin talebi üzerine, NYPD'ye bağlı çevik kuvvet ekipleri binayı boşaltmak üzere müdahale etti. Eylemler, Columbia Üniversitesi'nden başlayarak, ülke genelinde 50'den fazla üniversiteye yayıldı ve toplamda 3,100'den fazla kişi gözaltına alındı.