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ABD'de Gümrük Muhafaza Dairesi Kimliğini Kullanan Suçlular Göçmenleri Tehdit Ediyor

Kendini ICE çalışanı olarak tanıtan şahıslar, göçmenleri tehdit ederek ülkelerine dönmeleri yönünde baskı yapıyor.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 12:16
ABD'de Gümrük Muhafaza Dairesi Kimliğini Kullanan Suçlular Göçmenleri Tehdit Ediyor

ABD'de Gümrük Muhafaza Dairesi Suistimali

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) kimliğini kullanan bazı kişiler, düzensiz göçmenlere yönelik tehditler savurarak dikkat çekiyor. CNN'in haberine göre, ICE, "sınır güvenliğini arttırmak" amacıyla düzensiz göçmenleri sınır dışı etme faaliyetlerini sürdürüyor.

Tehditlerle Dolu Bir Süreç

ABD Başkanı Donald Trump'ın sert göçmen politikaları çerçevesinde, South Carolina, Philadelphia ve North Carolina gibi eyaletlerde ICE yetkilisi gibi giyinen şahıslar, göçmenleri "ülkelerine geri göndermekle" tehdit ediyor.

South Carolina'da 33 yaşındaki Sean-Michael Johnson, ICE çalışanı gibi giyinerek, Latin Amerika kökenli birkaç kişiyi araçla sıkıştırdı. Araçların önünü kesen Johnson, yolcuların anahtarlarını aldıktan sonra onları tehdit etti. Johnson, "kasten ve kanunsuz bir şekilde kendisini ICE ajanı olarak tanıtmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

North Carolina'da 37 yaşındaki Carl Thomas Bennett, göçmen bir kadına cinsel tacizde bulunarak, kadını sınır dışı etmekle tehdit etti. Bennett, bu suçlamayla yakalandı.

Gençlerin Suistimali

Philadelphia eyaletinde ise, üniversite kampüsüne ve öğrenci yurtlarına giren üç genç, "polis" ve "ICE" yazılı kıyafetler giymişti. Bu gençlerden 22 yaşındaki Aidan Steigelmann, kamu görevlisi gibi davranma suçlamasıyla gözaltına alındı, diğer iki genç ise olay yerinden kaçmayı başardı.

Trump Yönetiminin Göçmen Politikasındaki Değişiklikler

Donald Trump, 20 Ocak tarihindeki yemin töreninin ardından göçmen çocuklarına otomatik vatandaşlık sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını ve Anayasa'nın 14. ek maddesinin yeniden yorumlanması gerektiğini açıklamıştı. Sınırda düzensiz göçmen akışını durdurmak amacıyla çeşitli sert tedbirler alınması planlanmaktadır.

Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırmak için yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra 1500 ek asker göndermeyi kararlaştırmıştı. Bunun yanı sıra, göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çabaların artırılması amacıyla, çeşitli federal ajanslara geniş yetkiler verilmiştir.

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