ABD'de hükümet kapanması: 750 bin çalışan ücretsiz izne çıkarılabilir

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO): Kapanma 750 bin çalışanı etkileyebilir

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanması halinde yaklaşık 750 bin çalışanın ücretsiz izne çıkarılabileceğini öngören bir değerlendirme yayımladı.

Ofisin analizinde, kapanma halinde her gün yaklaşık 750 bin çalışanın ücretsiz izne gönderilebileceği ve bu çalışanlara geriye dönük maaş ödemesinin toplam günlük maliyetinin yaklaşık 400 milyon dolar olacağı tahmin edildi.

CBO'nun değerlendirmesinin ayrıntıları

Analizde, izne çıkarılan çalışan sayısının kapanmanın süresine ve bazı kurumların başlangıçta izne gönderilen çalışanları geri çağırıp çağırmamasına bağlı olarak günlük değişebileceği belirtildi. Askeri personelin ise kapanma sırasında çalışmaya devam etmesi gerektiği ve diğer federal çalışanlar gibi maaşlarını bütçe geçtikten sonra alacakları ifade edildi.

Analizde, "Kongre üyelerinin maaşlarının Anayasa gereği zorunlu harcama kapsamında olduğu ve bu nedenle hükümet kapanması durumunda da maaşlarını almaya devam ettikleri" aktarıldı.

Kapanmanın ekonomiye etkileri: 2019 örneği

Analizde hükümetin kapanmasının ekonomiye etkilerinin kapsam ve süresine bağlı olduğu vurgulandı. Ocak 2019'da sona eren 5 haftalık kısmi kapanma sırasında federal çalışanlara ödenecek maaşlar ile mal ve hizmet alımları için yapılan isteğe bağlı harcamalarda gecikmeler yaşandığı ve bazı federal hizmetlerin askıya alındığı hatırlatıldı.

O dönemde, 2018'in son çeyreği ile 2019'un ilk çeyreğinde reel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'da (GSYH) yaklaşık 3 milyar dolarlık kalıcı kayıp yaşandığı ve bunun yıllık GSYH'nin yaklaşık yüzde 0,02'sine denk geldiği belirtildi. Kapanmanın kısa vadede özel sektörde mal ve hizmetlere yönelik toplam talebi azalttığı ve bunun tüketici harcamalarını düşürdüğü kaydedildi.

Hangi hizmetler devam ediyor?

Analizde, yönetimin hangi ulusal park ve anıtların personelsiz işletilecek şekilde açık kalacağına karar verdiği ve bunun her kapanmada farklılık gösterdiği ifade edildi. Ayrıca, "Temel personel" kategorisinde yer alan ve kapanma döneminde çalışmaya devam eden çalışanların örnekleri olarak ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gösterildi. Bu çalışanlar genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar maaşlarını alamıyor.

Ofisin değerlendirmesi, hükümet kapanmasının geniş kapsamlı ekonomik etkilerinin kapanmanın süresi ve kapsamına bağlı olarak değişeceğini vurguluyor.