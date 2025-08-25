ABD'de İlk İnsan Vakası: Yeni Dünya Vida Kurdu Sineği

Maryland'de seyahat kaynaklı vaka tespit edildi

ABD'de açık yaralara larva bırakarak canlı dokuyu yiyen parazitik sinek türü Yeni Dünya vida kurdu sineği vakasının ilk kez bir insanda görüldüğü bildirildi.

Olayla ilgili açıklama yapan ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS) Sözcüsü Andrew Nixon, konuya ilişkin Axios'a şu ifadeyi kullandı:

“Bu, salgından etkilenen bir ülkeden geldiği belirlenen ve ABD'de görülen ilk seyahat kaynaklı Yeni Dünya vida kurdu sineği vakasıdır.”

Nixon, hastalığın El Salvador'dan Maryland'e dönen bir kişide tespit edildiğini ve bu vakadan kaynaklanan halk sağlığı riskinin "çok düşük" olduğunu belirtti.

Yeni Dünya vida kurdu sineği, Amerika kıtasına özgü bir tür olup açık yaralara larva bırakarak canlı dokuyu yiyen parazitik bir sinek olarak biliniyor.

Tarihi kontrol çabalarına değinilen haberde, ABD'nin 1960'larda vida kurdu sineği popülasyonunu ortadan kaldırdığı ve 2017'de Florida'da hayvanlardaki küçük salgının başarıyla kontrol altına alındığı hatırlatıldı.