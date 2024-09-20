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ABD'de Kanser Ölüm Oranları 30 Yılda Yüzde 33 Azaldı

Erken teşhis ve azalan sigara kullanımı ile birlikte alkol, kanser risk faktörleri arasında önemli bir yer tutuyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 12:15
ABD'de Kanser Ölüm Oranları 30 Yılda Yüzde 33 Azaldı

ABD'de Kanserden Ölüm Oranı Düşüyor

Yeni yapılan araştırmalara göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde kanserden ölüm oranları, 1991 ile 2021 yılları arasında yüzde 33 oranında düştü.

Önemli Risk Faktörü: Alkol

Bu süreçte erkenden teşhis ve sigara tüketiminin azalması, yaklaşık 4,1 milyon kanser hastasının iyileşmesine yardımcı oldu. Ancak, alkolün kanser vakalarındaki önemli risk faktörlerinden biri olmaya devam ettiği vurgulandı.

Raporun Bulguları

Amerikan Kanser Araştırmaları Derneği tarafından yayımlanan raporda, 1991-2021 yılları arasında kayıtlı kanser vakaları ve bunlara bağlı ölümler detaylı bir şekilde analiz edildi. 2023 yılı için 2 milyon yeni kanser vakası bekleniyor ve bu hastalık sebebiyle 611 bin kişinin hayatını kaybedeceği öngörülüyor.

Tüm kanser vakalarının yüzde 40'ı, sigara ve alkol kullanımı, aşırı kilo, hareketsizlik gibi değiştirebilir risk faktörleriyle ilişkilendiriliyor.

Alkol ve Kanser Riski

2019 yılında, kanser vakalarının yaklaşık yüzde 5,4'ü alkol tüketiminin bir sonucu olarak belirlendi. Erken yaşlarda başlayan alkol alımının, ilerleyen dönemlerde kanser riskini artırabileceği kaydediliyor. Rapor, alkol tüketiminin meme kanseri, kolorektal kanser, karaciğer kanseri, mide kanseri ve bazı baş ve boyun kanserleri üzerinde etkili olabileceğini ortaya koydu.

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