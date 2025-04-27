Sivas'ta 53 Üniversite Öğrencisi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Sivas'ta Gıda Zehirlenmesi Şüphesi Üzerine Acil Önlemler Alındı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sancaktar Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 53 üniversite öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Yemek yedikten kısa bir süre sonra rahatsızlanan öğrencilerin durumu, yurtta bulunan diğer öğrencilerin endişelenmesine neden oldu. Olayın ardından sağlık ekipleri, ihbar üzerine yurda sevk edildi.

Öğrenciler, CÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Numune Hastanesi ile Sivas Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yetkililer, durumu yakından takip ediyor.

Ayrıca, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yurtta yapılan incelemeler kapsamında yemeklerden numune alındığı bildirildi. Gelişmeler için takip edilmeye devam edilecek.

Sivas'ta yurtta kalan 53 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Sivas'ta yurtta kalan 53 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.