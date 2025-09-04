ABD'de Kayıp Türk Bilim İnsanı Furkan Dölek New York'ta Tutukevinde

Başkonsolosluğun çalışmasıyla bulunurken, hakim karşısına çıkış tarihi henüz belirlenmedi

ABD'de uzun süredir kendisinden haber alınamayan Türk bilim insanı Furkan Dölek'e ulaşıldığı bildirildi. Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun girişimleri sonucu Dölek'in New York Buffalo Federal Tutukevinde olduğu ortaya çıktı.

Esra Dölek Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinden 27 Ağustos'tan bu yana haber alınamadığını hatırlattı ve bu süreçte yardımını esirgemeyen tüm dışişleri yetkililerine ile Türkiye'nin New York Başkonsolosluk görevlilerine teşekkürlerini iletti.

Coşkun, kardeşinin Buffalo kentinde bulunan tutukevine nakledildiğini ve hakim karşısına çıkmak için kendisine henüz bir tarih verilmediğini paylaştı. Kardeşinin sesinin gayet iyi geldiğini söyleyen Coşkun, ilk aşamada amaçlarının Furkan Dölek'in en hızlı şekilde Türkiye'ye dönüşünü sağlamak olduğunu ifade etti.

Coşkun, gelişmeleri New York Başkonsolosluğu'nun yakından takip ettiğini ve kendilerini bilgilendirdiğini belirtti.

Olayın geçmişi

Bilim insanı Dölek, Mart 2024'te ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Fermilab isimli laboratuvarda, araştırmacıların sağlığını tehdit eden radyoaktif riskler olduğu konusunda tespitlerde bulunduğunu ve bunu ABD'li yetkililerle paylaştığını sosyal medya üzerinden duyurmuştu.

Dölek'in bu paylaşımı üzerine Nisan 2024'te vizesinin iptal edildiği ve işten çıkarıldığı kendisine bildirilmişti. Akademik araştırmalar için verilen vizesinin (J1) iptaline karşı dava açan Dölek, hukuki girişimleri sonuç vermeyince, son 4 aydır ülkede vizesiz olarak ikamet etmek durumunda kalmış ve Kanada'ya doğru bir protesto yürüyüşü başlatmıştı.

CERN, Fermilab ve Virginia Tech gibi kurumlarda çalışan Dölek'in süreçle ilgili paylaşımları sosyal medyada gündem olmuştu. Bu durumu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla protesto eden genç fizikçiden 27 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyordu.