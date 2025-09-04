DOLAR
41,16 0,01%
EURO
48,09 -0,23%
ALTIN
4.706,58 0,17%
BITCOIN
4.602.845,63 0,3%

ABD'de Kayıp Türk Bilim İnsanı Furkan Dölek New York'ta Tutukevinde

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nun girişimleriyle, 27 Ağustos'tan beri haber alınamayan Furkan Dölek'in New York Buffalo Federal Tutukevinde olduğu tespit edildi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 02:05
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 02:05
ABD'de Kayıp Türk Bilim İnsanı Furkan Dölek New York'ta Tutukevinde

ABD'de Kayıp Türk Bilim İnsanı Furkan Dölek New York'ta Tutukevinde

Başkonsolosluğun çalışmasıyla bulunurken, hakim karşısına çıkış tarihi henüz belirlenmedi

ABD'de uzun süredir kendisinden haber alınamayan Türk bilim insanı Furkan Dölek'e ulaşıldığı bildirildi. Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun girişimleri sonucu Dölek'in New York Buffalo Federal Tutukevinde olduğu ortaya çıktı.

Esra Dölek Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinden 27 Ağustos'tan bu yana haber alınamadığını hatırlattı ve bu süreçte yardımını esirgemeyen tüm dışişleri yetkililerine ile Türkiye'nin New York Başkonsolosluk görevlilerine teşekkürlerini iletti.

Coşkun, kardeşinin Buffalo kentinde bulunan tutukevine nakledildiğini ve hakim karşısına çıkmak için kendisine henüz bir tarih verilmediğini paylaştı. Kardeşinin sesinin gayet iyi geldiğini söyleyen Coşkun, ilk aşamada amaçlarının Furkan Dölek'in en hızlı şekilde Türkiye'ye dönüşünü sağlamak olduğunu ifade etti.

Coşkun, gelişmeleri New York Başkonsolosluğu'nun yakından takip ettiğini ve kendilerini bilgilendirdiğini belirtti.

Olayın geçmişi

Bilim insanı Dölek, Mart 2024'te ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Fermilab isimli laboratuvarda, araştırmacıların sağlığını tehdit eden radyoaktif riskler olduğu konusunda tespitlerde bulunduğunu ve bunu ABD'li yetkililerle paylaştığını sosyal medya üzerinden duyurmuştu.

Dölek'in bu paylaşımı üzerine Nisan 2024'te vizesinin iptal edildiği ve işten çıkarıldığı kendisine bildirilmişti. Akademik araştırmalar için verilen vizesinin (J1) iptaline karşı dava açan Dölek, hukuki girişimleri sonuç vermeyince, son 4 aydır ülkede vizesiz olarak ikamet etmek durumunda kalmış ve Kanada'ya doğru bir protesto yürüyüşü başlatmıştı.

CERN, Fermilab ve Virginia Tech gibi kurumlarda çalışan Dölek'in süreçle ilgili paylaşımları sosyal medyada gündem olmuştu. Bu durumu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla protesto eden genç fizikçiden 27 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyordu.

İLGİLİ HABERLER

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD'de Kayıp Türk Bilim İnsanı Furkan Dölek New York'ta Tutukevinde
2
Adana Ceyhan'da Pompalı Tüfekle Vurulan Damat Öldü
3
Bahçelievler'de Zabıta Memuruna Silahlı Saldırı: Şüpheli Taksiyle Kaçtı
4
Katanya'da Binler Küresel Sumud Filosu ve Filistin'e Destek İçin Yürüdü
5
Gaziantep'te 'Et Bankası' Mühürlendi: Tüketim Tarihi Geçmiş Et Satışı İddiası
6
Ankara Altındağ'da Baba İki Çocuğunu Bıçakladı, İntihar Girişiminde Bulundu
7
Kara Yollarında Çalışma ve Trafik Düzenlemeleri

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor