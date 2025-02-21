ABD'de Kolluk Kuvvetleri Veri Tabanı Kapatıldı

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Joe Biden döneminde kurulmuş olan, görevini kötüye kullanan kolluk kuvvetlerinin izlemesi amacıyla oluşturulan veri tabanının kapatılması için bir kararname imzaladı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Trump’ın federal veri tabanının yürürlükten kaldırılmasına yönelik kararnameyi onayladığı belirtildi. Ayrıca, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Trump'ın kararnamesinin ardından, görevini kötüye kullanan federal yetkililerin izlenmesi için kurulan Ulusal Kolluk Hesap Verebilirlik Veri Tabanı sayfası kapatıldı.

Bu veri tabanında, Federal Soruşturma Bürosu ve ABD Gelir İdaresi gibi kurumlarda görev yapan yaklaşık 150 bin federal memur hakkında bilgi yer almaktaydı.

Maryland Üniversitesi Şiddet Azaltma Merkezi yetkilisi Thomas Abt, konuyla ilgili yaptığı yorumda, bu tür partiler üstü kamu güvenliğini önceleyen reformların mutlaka siyaset üstü bir niteliğe sahip olması gerektiğini vurguladı. Abt, hükümet değişikliklerinden bağımsız olarak bu reformların sürdürülmesi gerektiğini savundu.

Polis Teşkilatı Reformları Tartışmaları

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis şehrinde, George Floyd'un 2020 yılında bir polis memuru tarafından öldürülmesi, ülkedeki polis şiddeti karşıtı gösterileri tetikledi. Dünya genelinde yankı uyandıran bu olay, birçok şehirde şiddet ve yağma olaylarıyla birlikte, polis reformları konusunu gündeme getirdi.

Eski Başkan Biden, George Floyd'un ölümünün ikinci yıl dönümünde, 25 Mayıs 2022'de, görevini kötüye kullanan federal yetkililerin izlenmesi amacıyla bir federal veri tabanı oluşturulması yönünde bir kararname imzalamıştı.